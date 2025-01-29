Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ поддержал введение ответственности за продажу банковских карт

Мера предлагается для борьбы с дропперами
Ведомости

Центральный банк (ЦБ) России поддержал инициативу правоохранительных органов о введении ответственности за дропперскую деятельность, сообщил представитель Банка России «Ведомостям». Отмечается, что наказание должно быть соразмерно тяжести нарушения, поскольку зачастую жертвы дроппинга становятся таковыми непреднамеренно.

В ЦБ РФ рассказали, что на данный момент ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, направленный на противодействие мошенническим операциям с кредитными денежными средствами. Будут предусмотрены меры по ограничению операций по счетам тех граждан, информация о которых содержится в базе данных Центробанка «О случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента». Таким образом, они не смогут получить платежную карту ни в одном банке.

Кроме того, планируется ввести лимит для таких людей на переводы по карте на сумму 100 000 руб. Представитель ЦБ РФ уточнил, что это будет препятствовать совершению дальнейшего вывода похищенных денег.

Ранее Baza передавала, что несколько дней назад состоялось заседание правительственной комиссии, на котором обсуждался вопрос борьбы с дропперами – продавцами банковских карт, которые после используют мошенники для зачисления средств. Отмечается, что карты дропов могут стоить 40 000 руб.

На заседании Центробанку поручили проработать вопрос ограничений по счетам и картам физических лиц, которые были уличены в дропперстве, а также проработать введение уголовной ответственности за передачу своих счетов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных