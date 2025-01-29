ЦБ поддержал введение ответственности за продажу банковских карт

В ЦБ РФ рассказали, что на данный момент ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, направленный на противодействие мошенническим операциям с кредитными денежными средствами. Будут предусмотрены меры по ограничению операций по счетам тех граждан, информация о которых содержится в базе данных Центробанка «О случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента». Таким образом, они не смогут получить платежную карту ни в одном банке.