ЦБ поддержал введение ответственности за продажу банковских карт

ЦБ поддержал введение ответственности за продажу банковских картМера предлагается для борьбы с дропперами
Центральный банк (ЦБ) России поддержал инициативу правоохранительных органов о введении ответственности за дропперскую деятельность, сообщил представитель Банка России «Ведомостям». Отмечается, что наказание должно быть соразмерно тяжести нарушения, поскольку зачастую жертвы дроппинга становятся таковыми непреднамеренно.
В ЦБ РФ рассказали, что на данный момент ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, направленный на противодействие мошенническим операциям с кредитными денежными средствами. Будут предусмотрены меры по ограничению операций по счетам тех граждан, информация о которых содержится в базе данных Центробанка «О случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента». Таким образом, они не смогут получить платежную карту ни в одном банке.
Кроме того, планируется ввести лимит для таких людей на переводы по карте на сумму 100 000 руб. Представитель ЦБ РФ уточнил, что это будет препятствовать совершению дальнейшего вывода похищенных денег.
Ранее Baza передавала, что несколько дней назад состоялось заседание правительственной комиссии, на котором обсуждался вопрос борьбы с дропперами – продавцами банковских карт, которые после используют мошенники для зачисления средств. Отмечается, что карты дропов могут стоить 40 000 руб.
На заседании Центробанку поручили проработать вопрос ограничений по счетам и картам физических лиц, которые были уличены в дропперстве, а также проработать введение уголовной ответственности за передачу своих счетов.