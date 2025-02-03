ЦБ разработал поправки о страховке для электронных кошельков при отзыве лицензии

Воспользоваться возмещением денег при страховом случае смогут лишь те держатели электронных кошельков, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. Согласно пояснительной записке, ее наличие необходимо «в целях исключения неопределенности в отношении надлежащих получателей страхового возмещения». Электронные кошельки можно открывать анонимно, но их функционал будет ограничен. Для прохождения упрощенной идентификации нужно указать фамилию, имя, отчество и номер паспорта. При полной идентификации необходимо, чтобы клиент присутствовал в офисе компании для подтверждения личности.