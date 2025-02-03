ЦБ разработал поправки о страховке для электронных кошельков при отзыве лицензии
Центробанк совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) подготовил законопроект о страховании средств до 1,4 млн руб. на электронных кошельках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
Законопроект предусматривает изменения в законы «О страховании вкладов в банках РФ» и «О несостоятельности (банкротстве)». Документом предлагается распространить на электронные кошельки гарантии системы страхования вкладов, аналогичные действующим в отношении средств, размещенных в банках на основании договора банковского вклада и договора банковского счета. В настоящий момент клиенты банков могут рассчитывать на возмещение средств до 1,4 млн руб. в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Выплаты производит АСВ. Госдума обсуждает возможность поднять указанный лимит до 3 млн руб., писало «РИА Новости» в ноябре прошлого года.
Воспользоваться возмещением денег при страховом случае смогут лишь те держатели электронных кошельков, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. Согласно пояснительной записке, ее наличие необходимо «в целях исключения неопределенности в отношении надлежащих получателей страхового возмещения». Электронные кошельки можно открывать анонимно, но их функционал будет ограничен. Для прохождения упрощенной идентификации нужно указать фамилию, имя, отчество и номер паспорта. При полной идентификации необходимо, чтобы клиент присутствовал в офисе компании для подтверждения личности.
Проект был направлен в середине января председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Он подтвердил его получение. Представитель АСВ уточнил, что инициатива находится на стадии внесения в Госдуму. Основные положения о распространении системы страхования на электронные кошельки должны вступить в силу по истечении 180 дней после публикации. Аксаков отметил, что комитет Госдумы по финансовому рынку будет активно работать с документом в феврале.
21 февраля 2024 г. ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка» в связи с нарушениями федеральных законов и нормативных актов регулятора в области банковской деятельности. Банк России сообщил, что предварительно кредитная организация располагает достаточным количеством средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков. Закон о страховании вкладов не подразумевает защиту средств, размещенных на них (п. 5 ч. 2 ст. 5 177 – ФЗ).
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам ликвидированного банка 29 февраля. Агентство оценило размер страховой ответственности после лишения кредитной лицензии лицензии в 4,3 млрд руб. Возмещение смогут получить почти 300 физлиц, порядка 11 000 индивидуальных предпринимателей и 9000 юридических лиц.