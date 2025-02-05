Цены на золото обновили исторический максимум в $2900
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).
Впервые в истории цены поднялись выше $2900 за унцию. По данным на 13:35 по мск цена на драгметалл составляла $2901,5 за тройскую унцию.
Директор по аналитике Ингосстрах банка Василий Кутьин отметил, что главным фактором роста цены на золото является эскалация торговой войны между США и Китаем. В результате обмена тарифными ударами между странами вся мировая экономика приходит в состояние турбулентности.
2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%.
В ответ на это Китай установил дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%. 3 февраля Трамп объявил о запланированном разговоре с властями Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. Разговор между лидерами стран так и не состоялся.