Официальный курс доллара США обновил минимум с начала октября 2024 года
Центробанк обновил официальный курс доллара США, евро и китайского юаня на 13 февраля. Доллар установлен на уровне 94,04 руб., евро – 98,01 руб., юань – 12,7 руб. В последний раз доллар достигал отметки ниже 94 руб. 2 октября 2024 г., свидетельствуют данные регулятора. Тогда официальный курс составил 93,3 руб.
ЦБ понизил курс доллара на 1,5 руб., евро – 1,1 руб. и юаня на чуть менее 30 коп. На 12 февраля доллар был установлен на уровне 95,80 руб., евро – 99,19 руб., юань – 13,02 руб. 11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб. На 11:40 мск стоимость валюты на минимуме достигала 95,5 руб. Фьючерс на доллар с исполнением в марте на Московской бирже подешевел на 0,12%, составив 98 879 руб., что эквивалентно 98,88 руб. за $1.
21 января курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 г. опустился ниже 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. А 27 ноября 2024 г. курс американской валюты первые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.