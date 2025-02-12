Официальный курс доллара США обновил минимум с начала октября 2024 года

ЦБ понизил курс доллара на 1,5 руб., евро – 1,1 руб. и юаня на чуть менее 30 коп. На 12 февраля доллар был установлен на уровне 95,80 руб., евро – 99,19 руб., юань – 13,02 руб. 11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб. На 11:40 мск стоимость валюты на минимуме достигала 95,5 руб. Фьючерс на доллар с исполнением в марте на Московской бирже подешевел на 0,12%, составив 98 879 руб., что эквивалентно 98,88 руб. за $1.