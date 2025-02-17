«Сбер» потребовал 53,7 млрд рублей с Clearstream Banking и Euroclear Bank

А 4 февраля 2025 г. сообщалось, что тот же арбитражный суд оставил без рассмотрения заявление о признании банкротом Euroclear. Заявителем также выступила АО «Земельный альянс», третьими лицами указаны Банк России и Союз арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства». Исковое заявление было подано в конце августа 2024 г. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.