Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

«Сбер» потребовал 53,7 млрд рублей с Clearstream Banking и Euroclear Bank

Ведомости

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 53,7 млрд руб. против международных депозитариев Clearstream Banking и Euroclear Bank. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В иске, поданном 14 февраля 2025 г., в качестве третьей стороны указан «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Такая практика распространена при разбирательствах, связанных с санкционной блокировкой активов в европейских депозитариях. Еще 30 декабря 2024 г. стало известно о другом иске Сбербанка к Euroclear Bank с требованием возместить убытки на сумму 10,5 млрд руб. Подробности претензий в материалах дела не раскрывались, но и тогда НРД фигурировал в качестве третьего лица.

Для Сбербанка это не первая судебная тяжба с Euroclear. Ранее российские суды уже выносили решения в пользу российского банка по аналогичным делам. В частности, в ноябре 2024 г. Арбитражный суд Москвы суммарно взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,9 млрд руб. По итогам суда первой инстанции полностью удовлетворен иск о взыскании средств по задолженности на трех счетах, которые в мае 2022 г. Сбербанк просил перевести в другие банки.

А 4 февраля 2025 г. сообщалось, что тот же арбитражный суд оставил без рассмотрения заявление о признании банкротом Euroclear. Заявителем также выступила АО «Земельный альянс», третьими лицами указаны Банк России и Союз арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства». Исковое заявление было подано в конце августа 2024 г. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.

«Ведомости» писали, что «Гео-система» предприняла попытку обанкротить Euroclear в связи с тем, что взыскание средств со счетов типа «С» и «И» запрещено в соответствии с указами президента №95 и №665. На заседании 21 января защита ЦБ заявила, что потенциальное банкротство бельгийского депозитария Euroclear в России станет обходом отечественного контрсанкционного законодательства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных