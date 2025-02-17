«Сбер» потребовал 53,7 млрд рублей с Clearstream Banking и Euroclear Bank
В иске, поданном 14 февраля 2025 г., в качестве третьей стороны указан «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Такая практика распространена при разбирательствах, связанных с санкционной блокировкой активов в европейских депозитариях. Еще 30 декабря 2024 г. стало известно о другом иске Сбербанка к Euroclear Bank с требованием возместить убытки на сумму 10,5 млрд руб. Подробности претензий в материалах дела не раскрывались, но и тогда НРД фигурировал в качестве третьего лица.
Для Сбербанка это не первая судебная тяжба с Euroclear. Ранее российские суды уже выносили решения в пользу российского банка по аналогичным делам. В частности, в ноябре 2024 г. Арбитражный суд Москвы суммарно взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,9 млрд руб. По итогам суда первой инстанции полностью удовлетворен иск о взыскании средств по задолженности на трех счетах, которые в мае 2022 г. Сбербанк просил перевести в другие банки.
А 4 февраля 2025 г. сообщалось, что тот же арбитражный суд оставил без рассмотрения заявление о признании банкротом Euroclear. Заявителем также выступила АО «Земельный альянс», третьими лицами указаны Банк России и Союз арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства». Исковое заявление было подано в конце августа 2024 г. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.
«Ведомости» писали, что «Гео-система» предприняла попытку обанкротить Euroclear в связи с тем, что взыскание средств со счетов типа «С» и «И» запрещено в соответствии с указами президента №95 и №665. На заседании 21 января защита ЦБ заявила, что потенциальное банкротство бельгийского депозитария Euroclear в России станет обходом отечественного контрсанкционного законодательства.