Число запросов на отсрочку по кредитам в России выросло в два раза в 2024 году

Среди фактов, которые повлияли на рост спроса физлиц на реструктуризацию, ЦБ называет значительное увеличение объемов кредитования в последние годы, а также неравномерное влияние инфляционных процессов на различные категории граждан. Кроме того, Банк России обращает внимание, что у части заемщиков нет возможности вернуться в график платежей после истечения установленного законом шестимесячного срока кредитных каникул, из-за чего они обращаются за реструктуризацией в рамках собственных программ банков. Еще одним фактором является повышенный спрос на реструктуризацию от жителей из наиболее пострадавших приграничных регионов.