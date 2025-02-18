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Число запросов на отсрочку по кредитам в России выросло в два раза в 2024 году

Ведомости

Число заявлений в российские банки на изменение условий кредитных договоров от физлиц и субъектов МСП в 2024 г. увеличилось почти в два раза в годовом исчислении. В частности, от физлиц кредитные организации получили 4,1 млн запросов о реструктуризации, следует из данных Банка России.

В прошлом году граждане подали 3,6 млн заявлений на реструктуризацию по собственным программам банков, 498 700 – о предоставлении кредитных каникул, еще 16 800 – о предоставлении ипотечных каникул. В IV квартале прошлого года в банки поступило 1,3 млн заявок физлиц о реструктуризации, включая 1,2 млн по собственным программам финорганизаций, 171 200 и 3100 – о кредитных и ипотечных каникулах соответственно.

В 2024 г. банки одобрили 29,7% от рассмотренных заявлений о реструктуризации: 32,4% – по собственным программам, 36,5% – по ипотечным каникулам и 9,6% – по кредитным каникулам. Главной причиной отказов в кредитных и ипотечных каникулах стало превышение максимального размера займа.

Всего в 2024 г. банки провели около 1,2 млн реструктуризаций кредитов физлиц на общую сумму 603,2 млрд руб.

Среди фактов, которые повлияли на рост спроса физлиц на реструктуризацию, ЦБ называет значительное увеличение объемов кредитования в последние годы, а также неравномерное влияние инфляционных процессов на различные категории граждан. Кроме того, Банк России обращает внимание, что у части заемщиков нет возможности вернуться в график платежей после истечения установленного законом шестимесячного срока кредитных каникул, из-за чего они обращаются за реструктуризацией в рамках собственных программ банков. Еще одним фактором является повышенный спрос на реструктуризацию от  жителей из наиболее пострадавших приграничных регионов.

26 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Мера пролонгирована до 31 декабря 2025 г. Месяцем ранее, 23 ноября, глава государства подписал закон о списании участникам спецоперации кредитных долгов. Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Сумма просроченных кредитов не должна превышать 10 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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