ЦБ РФ планирует ввести новые требования к банковским операциям
Банк России направил в Минюст РФ документ, предусматривающий усиление мер безопасности при проведении банковских операций. Об этом сообщил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
Документ призван предотвратить хищение денег мошенниками и повысить защиту транзакций. Одним из ключевых нововведений станет обязательное применение усиленной неквалифицированной электронной подписи. Этот тип подписи обеспечит более высокий уровень безопасности по сравнению с обычной электронной подписью. Но он не потребует аккредитации в государственных органах, как это требуется для квалифицированной подписи.
В новом документе также акцентируется внимание на борьбе с мошенничеством, которое основано на методах социальной инженерии. Речь идет о тех случаях, когда преступники манипулируют гражданами с целью получения кредитов или перевода денег. Кроме того, документ содержит более строгие меры контроля за действиями клиентов и расширяет перечень обязательной информации, которую банки должны регистрировать.
Изменения коснутся и дистанционного банковского обслуживания, что позволит банкам подавать заявки на операции без согласия клиента в случае признания таких операций недействительными.
По словам Шейкина, предложенные меры были согласованы с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России.
18 февраля в ЦБ РФ сообщили, что число мошеннических операций с картами увеличилось до 821 870 в 2024 г. По данным регулятора, наибольший объем хищений зафиксировали по операциям, связанным с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.