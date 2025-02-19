ЦБ РФ планирует ввести новые требования к банковским операциям

В новом документе также акцентируется внимание на борьбе с мошенничеством, которое основано на методах социальной инженерии. Речь идет о тех случаях, когда преступники манипулируют гражданами с целью получения кредитов или перевода денег. Кроме того, документ содержит более строгие меры контроля за действиями клиентов и расширяет перечень обязательной информации, которую банки должны регистрировать.