Подключение банков в РФ к «прозрачному блокчейну» запланировано до конца года

Сервис «Прозрачный блокчейн», позволяющий анализировать криптотранзакции, стартовал в России в 2021 г. Росфинмониторинг разработал его совместно с правоохранительными органами и Академией наук. Лисицын рассказал, что в настоящее время к сервису подключены свыше 12000 пользователей – сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ. К тестированию технологии банки приступили в 2023 г. На первых этапах пилота в нем участвовали пять игроков, на сегодняшний день, по словам Лисицына, их число не изменилось.