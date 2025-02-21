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Подключение банков в РФ к «прозрачному блокчейну» запланировано до конца года

Ведомости

Росфинмониторинг запланировал приступить к полноценному подключению российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн» до конца 2025 г., сообщил заместитель директора ведомства Антон Лисицын РБК.

«Прозрачный блокчейн» позволяет установить связь транзакций клиента с обычными (фиатными) деньгами, а также криптовалютой. По словам Лисицына, на данный момент Росфинмониторинг находится на завершающей стадии согласования всех критериев финального этапа пилотного проекта с Банком России и кредитными организациями. По его мнению, в скором времени будет согласован и начат последний этап.

«Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», – сказал Лисицын.

Сервис «Прозрачный блокчейн», позволяющий анализировать криптотранзакции, стартовал в России в 2021 г. Росфинмониторинг разработал его совместно с правоохранительными органами и Академией наук. Лисицын рассказал, что в настоящее время к сервису подключены свыше 12000 пользователей – сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ. К тестированию технологии банки приступили в 2023 г. На первых этапах пилота в нем участвовали пять игроков, на сегодняшний день, по словам Лисицына, их число не изменилось.

В апреле 2024 г. Банк России и Росфинмониторинг начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента». Директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (партнер платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга) Илья Бушмелев тогда сообщал, что задачей является выявление связи между фиатными и криптооперациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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