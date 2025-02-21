Подключение банков в РФ к «прозрачному блокчейну» запланировано до конца года
«Прозрачный блокчейн» позволяет установить связь транзакций клиента с обычными (фиатными) деньгами, а также криптовалютой. По словам Лисицына, на данный момент Росфинмониторинг находится на завершающей стадии согласования всех критериев финального этапа пилотного проекта с Банком России и кредитными организациями. По его мнению, в скором времени будет согласован и начат последний этап.
«Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», – сказал Лисицын.
Сервис «Прозрачный блокчейн», позволяющий анализировать криптотранзакции, стартовал в России в 2021 г. Росфинмониторинг разработал его совместно с правоохранительными органами и Академией наук. Лисицын рассказал, что в настоящее время к сервису подключены свыше 12000 пользователей – сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ. К тестированию технологии банки приступили в 2023 г. На первых этапах пилота в нем участвовали пять игроков, на сегодняшний день, по словам Лисицына, их число не изменилось.
В апреле 2024 г. Банк России и Росфинмониторинг начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента». Директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (партнер платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга) Илья Бушмелев тогда сообщал, что задачей является выявление связи между фиатными и криптооперациями.