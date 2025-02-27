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ЕЦБ устранил масштабный сбой в платежной системе Target 2

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил об устранении масштабного сбоя в платежной системе Target 2 (T2). По данным Reuters, этот сбой на несколько часов парализовал межбанковские транзакции, заморозив расчеты на сумму в триллионы евро.

T2 – ключевая инфраструктура еврозоны, через которую ежедневно проходят платежи на сумму более 3 трлн евро. Сбой заблокировал переводы между банками, что поставило под угрозу ликвидность системы. Хотя рядовые клиенты этого не ощутили, задержки ударили по межбанковским расчетам, которые должны были завершиться к концу дня.

Работа T2 возобновилась к вечеру, спустя почти семь часов после выявления неисправности. Но график дневных расчетов был сдвинут. «Инцидент урегулирован, система функционирует в обычном режиме», – заявил ЕЦБ. Причиной стал «аппаратный дефект», не связанный с кибератакой.

Сбой затронул и Target 2 Securities (T2S) – платформу расчетов по ценным бумагам, работающую с 24 депозитариями, включая Euroclear. После устранения проблемы система возобновила работу, а завершение торгов было отложено на шесть часов. Несмотря на восстановление работы T2, участники рынка сообщали о сбоях в обмене данными и задержках сделок. Эксперты отмечают, что такие сбои могут вызвать цепной эффект: задержка одной транзакции блокирует последующие, что снижает ликвидность в системе.

14 февраля в работе Системы быстрых платежей (СБП) наблюдался сбой. Клиенты Сбербанка, Альфа-банкаТ-банка и других банков столкнулись с проблемами при проведении операций. Были проблемы также с платежами по QR-кодам. Позже работоспособность системы была восстановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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