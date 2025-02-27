ЕЦБ устранил масштабный сбой в платежной системе Target 2

Сбой затронул и Target 2 Securities (T2S) – платформу расчетов по ценным бумагам, работающую с 24 депозитариями, включая Euroclear. После устранения проблемы система возобновила работу, а завершение торгов было отложено на шесть часов. Несмотря на восстановление работы T2, участники рынка сообщали о сбоях в обмене данными и задержках сделок. Эксперты отмечают, что такие сбои могут вызвать цепной эффект: задержка одной транзакции блокирует последующие, что снижает ликвидность в системе.