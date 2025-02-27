ЕЦБ устранил масштабный сбой в платежной системе Target 2
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил об устранении масштабного сбоя в платежной системе Target 2 (T2). По данным Reuters, этот сбой на несколько часов парализовал межбанковские транзакции, заморозив расчеты на сумму в триллионы евро.
T2 – ключевая инфраструктура еврозоны, через которую ежедневно проходят платежи на сумму более 3 трлн евро. Сбой заблокировал переводы между банками, что поставило под угрозу ликвидность системы. Хотя рядовые клиенты этого не ощутили, задержки ударили по межбанковским расчетам, которые должны были завершиться к концу дня.
Работа T2 возобновилась к вечеру, спустя почти семь часов после выявления неисправности. Но график дневных расчетов был сдвинут. «Инцидент урегулирован, система функционирует в обычном режиме», – заявил ЕЦБ. Причиной стал «аппаратный дефект», не связанный с кибератакой.
Сбой затронул и Target 2 Securities (T2S) – платформу расчетов по ценным бумагам, работающую с 24 депозитариями, включая Euroclear. После устранения проблемы система возобновила работу, а завершение торгов было отложено на шесть часов. Несмотря на восстановление работы T2, участники рынка сообщали о сбоях в обмене данными и задержках сделок. Эксперты отмечают, что такие сбои могут вызвать цепной эффект: задержка одной транзакции блокирует последующие, что снижает ликвидность в системе.
14 февраля в работе Системы быстрых платежей (СБП) наблюдался сбой. Клиенты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка и других банков столкнулись с проблемами при проведении операций. Были проблемы также с платежами по QR-кодам. Позже работоспособность системы была восстановлена.