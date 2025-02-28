Костин ожидает снижения ключевой ставки до 19% во второй половине 2025 года

«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в IV квартале, – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», – сказал Костин.