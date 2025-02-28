Костин ожидает снижения ключевой ставки до 19% во второй половине 2025 года
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что во второй половине 2025 г. ключевая ставка Банка России снизится как минимум до 19%, так как инфляция в стране приближается к пиковым значениям. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Костин обратил внимание на заявления руководства Центробанка о том, что в ближайший период кредитная политика останется достаточно жесткой. Глава ВТБ отметил, что сам регулятор прогнозирует в 2025 г. кредитную ставку в диапазоне от 19 до 22%, наблюдается сокращение кредитования.
«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в IV квартале, – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», – сказал Костин.
По мнению главы ВТБ, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании (кроме специальных ипотечных программ), в корпоративном кредитовании ожидается замедление темпов. Костин отметил также, что в прошлом году был «хороший прирост инвестиций» и у корпораций достаточно резервов. По его словам, это позволяет надеяться на продолжение многих инвестпрограмм.
«Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4% в 2026 г.», – сказал Костин.
Глава ВТБ отметил, что 2025 г. будет более сложным для банков – их прибыль может снизиться на 15-20%. При этом, по его словам, в последние годы банковский сектор «создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания».
«Ведомости» писали, что Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля рассматривал не только вариант сохранения ключевой ставки на текущем уровне, но и ее повышения на 100 б. п. до 22% годовых. В качестве аргумента для возможного ужесточения денежно-кредитной политики называлось усиление инфляционного давления в IV квартале 2024 г.