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Костин ожидает снижения ключевой ставки до 19% во второй половине 2025 года

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что во второй половине 2025 г. ключевая ставка Банка России снизится как минимум до 19%, так как инфляция в стране приближается к пиковым значениям. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Костин обратил внимание на заявления руководства Центробанка о том, что в ближайший период кредитная политика останется достаточно жесткой. Глава ВТБ отметил, что сам регулятор прогнозирует в 2025 г. кредитную ставку в диапазоне от 19 до 22%, наблюдается сокращение кредитования.

«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в IV квартале, – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», – сказал Костин.

По мнению главы ВТБ, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании (кроме специальных ипотечных программ), в корпоративном кредитовании ожидается замедление темпов. Костин отметил также, что в прошлом году был «хороший прирост инвестиций» и у корпораций достаточно резервов. По его словам, это позволяет надеяться на продолжение многих инвестпрограмм.

«Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4% в 2026 г.», – сказал Костин.

Глава ВТБ отметил, что 2025 г. будет более сложным для банков – их прибыль может снизиться на 15-20%. При этом, по его словам, в последние годы банковский сектор «создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания».

«Ведомости» писали, что Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля рассматривал не только вариант сохранения ключевой ставки на текущем уровне, но и ее повышения на 100 б. п. до 22% годовых. В качестве аргумента для возможного ужесточения денежно-кредитной политики называлось усиление инфляционного давления в IV квартале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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