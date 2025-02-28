АСВ начало работу по взысканию активов с беглых банкиров в Израиле

В начале февраля АСВ запустило отбор подрядчика для работы с акциями Visa Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) с целью получения денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых российских банков. Агентство намерено продать акции Visa, которыми владеют ЗАО «Международный промышленный банк», ПАО «Уралтрансбанк» и ОАО «КБ «Стройкредит». Они находятся на лицевом счете в депозитарии США. В общей сложности трем банкам принадлежит 26 377 акций класса С, которые в результате конвертации составят 105 508 акций класса А. Центробанк отозвал лицензию у «Международного промышленного банка» в октябре 2010 г., у «Стройкредита» – в марте 2014 г., Уралтрансбанка – в октябре 2018 г. Прием заявок на участие в отборе подрядчика завершится 28 февраля.