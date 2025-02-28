АСВ начало работу по взысканию активов с беглых банкиров в Израиле
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало работу по взысканию вывезенных из РФ активов с беглых банкиров в Израиле. Об этом заявил генеральный директор АСВ Андрей Мельников на ежегодной встрече Ассоциации банков с руководством Банка России.
Он напомнил, что одним из существенных направлений деятельности агентства является ликвидация уходящих с рынка финансовых институтов: сейчас АСВ управляет ликвидацией 299 банков. По ним заявлено 525 000 требований кредиторов с общей суммой больше 3 трлн руб. Практически в 90% случаев ликвидация этих банков уже находится на финальной стадии, там остались единичные активы, которые фактически находятся либо под спорами, либо под арестами.
«Мы увеличиваем число компаний, которые предоставляют судебное финансирование для розыска активов, увеличиваем число детективов, которые с нами работают, переходим в другие юрисдикции для того, чтобы эти активы находить и возвращать обратно на родину», – сказал Мельников.
В частности, отметил он, АСВ начинает активную работу по возврату активов в Израиле. Он выразил надежду, что после ослабления «геополитических рисков» агентство будет двигаться быстрее в данном направлении.
В начале февраля АСВ запустило отбор подрядчика для работы с акциями Visa Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) с целью получения денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых российских банков. Агентство намерено продать акции Visa, которыми владеют ЗАО «Международный промышленный банк», ПАО «Уралтрансбанк» и ОАО «КБ «Стройкредит». Они находятся на лицевом счете в депозитарии США. В общей сложности трем банкам принадлежит 26 377 акций класса С, которые в результате конвертации составят 105 508 акций класса А. Центробанк отозвал лицензию у «Международного промышленного банка» в октябре 2010 г., у «Стройкредита» – в марте 2014 г., Уралтрансбанка – в октябре 2018 г. Прием заявок на участие в отборе подрядчика завершится 28 февраля.