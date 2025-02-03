АСВ ищет подрядчика для продажи акций Visa
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило отбор подрядчика для работы с акциями Visa Inc. с целью получения денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых российских банков. Это следует из сообщения госкорпорации.
АСВ намерено продать акции Visa, которыми владеют ЗАО «Международный промышленный банк», ПАО «Уралтрансбанк» и ОАО «КБ «Стройкредит». Акции находятся на лицевом счете в депозитарии США. В общей сложности трем банкам принадлежит 26 377 акций класса С, которые в результате конвертации составят 105 508 акций класса А. Центробанк отозвал лицензию у «Международного промышленного банка» в октябре 2010 г., у «Стройкредита» – в марте 2014 г., «Уралтрансбанка» – в октябре 2018 г.
Для участия в отборе АСВ организации или адвокаты должны соответствовать ряду требований. В частности, обязательно наличие положительной деловой репутации и опыта работы в иностранных юрисдикциях, в том числе с ценными бумагами, размещенными в депозитариях иностранных государств. Кроме того, рассматриваются только те, у кого есть работник или подрядчик в США для непосредственного взаимодействия по месту нахождения депозитария и Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Прием заявок на участие завершится 28 февраля.
В марте 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в РФ это не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».
АСВ не находится под санкциями США – в SDN-лист еще в 2022 г. попал только руководитель госкорпорации Андрей Мельников.