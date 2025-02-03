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АСВ ищет подрядчика для продажи акций Visa

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило отбор подрядчика для работы с акциями Visa Inc. с целью получения денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых российских банков. Это следует из сообщения госкорпорации.

АСВ намерено продать акции Visa, которыми владеют ЗАО «Международный промышленный банк», ПАО «Уралтрансбанк» и ОАО «КБ «Стройкредит». Акции находятся на лицевом счете в депозитарии США. В общей сложности трем банкам принадлежит 26 377 акций класса С, которые в результате конвертации составят 105 508 акций класса А. Центробанк отозвал лицензию у «Международного промышленного банка» в октябре 2010 г., у «Стройкредита» – в марте 2014 г., «Уралтрансбанка» – в октябре 2018 г.

Для участия в отборе АСВ организации или адвокаты должны соответствовать ряду требований. В частности, обязательно наличие положительной деловой репутации и опыта работы в иностранных юрисдикциях, в том числе с ценными бумагами, размещенными в депозитариях иностранных государств. Кроме того, рассматриваются только те, у кого есть работник или подрядчик в США для непосредственного взаимодействия по месту нахождения депозитария и Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Прием заявок на участие завершится 28 февраля.

В марте 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в РФ это не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».

АСВ не находится под санкциями США – в SDN-лист еще в 2022 г. попал только руководитель госкорпорации Андрей Мельников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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