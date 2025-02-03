АСВ ищет подрядчика для продажи акций Visa

Для участия в отборе АСВ организации или адвокаты должны соответствовать ряду требований. В частности, обязательно наличие положительной деловой репутации и опыта работы в иностранных юрисдикциях, в том числе с ценными бумагами, размещенными в депозитариях иностранных государств. Кроме того, рассматриваются только те, у кого есть работник или подрядчик в США для непосредственного взаимодействия по месту нахождения депозитария и Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Прием заявок на участие завершится 28 февраля.