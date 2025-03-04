ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке
ВТБ с 4 марта снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы организации.
Например, если раньше средневзвешенная ставка по «семейной» ипотеке в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для суммы кредита 13,5 млн руб. начиналась от 12,08%, то теперь – от 9,51%.
«Сейчас мы рассматриваем возможность корректировки условий по рыночной ипотеке», – добавили в ВТБ.
4 марта о снижении ставок по ипотечным кредитам на 1 – 1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса также сообщила пресс-служба Сбербанка. Решение в организации объяснили уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января – февраля.
С этого года в России заработал ипотечный стандарт. Он был подготовлен Банком России совместно с участниками рынка и действует в отношении договоров ипотеки, заключенных после 1 января. Среди задач стандарта – ограничить выдачу ипотеки по программам с застройщиками, которые предлагают заемщику низкую ставку за счет искусственного повышения стоимости жилья, а также стандартизировать раскрытие информации. Ему обязаны следовать все банки.