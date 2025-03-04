ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке

С этого года в России заработал ипотечный стандарт. Он был подготовлен Банком России совместно с участниками рынка и действует в отношении договоров ипотеки, заключенных после 1 января. Среди задач стандарта – ограничить выдачу ипотеки по программам с застройщиками, которые предлагают заемщику низкую ставку за счет искусственного повышения стоимости жилья, а также стандартизировать раскрытие информации. Ему обязаны следовать все банки.