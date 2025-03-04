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ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке

Ведомости

ВТБ с 4 марта снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы организации.

Например, если раньше средневзвешенная ставка по «семейной» ипотеке в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для суммы кредита 13,5 млн руб. начиналась от 12,08%, то теперь – от 9,51%.

«Сейчас мы рассматриваем возможность корректировки условий по рыночной ипотеке», – добавили в ВТБ.

4 марта о снижении ставок по ипотечным кредитам на 1 – 1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса также сообщила пресс-служба Сбербанка. Решение в организации объяснили уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января – февраля.

С этого года в России заработал ипотечный стандарт. Он был подготовлен Банком России совместно с участниками рынка и действует в отношении договоров ипотеки, заключенных после 1 января. Среди задач стандарта – ограничить выдачу ипотеки по программам с застройщиками, которые предлагают заемщику низкую ставку за счет искусственного повышения стоимости жилья, а также стандартизировать раскрытие информации. Ему обязаны следовать все банки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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