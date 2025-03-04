ЦБ незначительно повысил официальные курсы валют на 5 марта
Центральный банк России (ЦБ) незначительно повысил официальные курсы доллара и евро, следует из данных ЦБ.
Курс доллара поднялся почти на 0,02 руб. и составил 91,3534 руб. Курс евро вырос почти на 0,4 руб. и составил 99,1061 руб. Стоимость юаня выросла почти на 0,5 руб и достигла 12,647 руб.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
По состоянию на 27 февраля официальный курс доллара опустился ниже 86 руб. впервые с августа 2024 г. и составил 85,93 руб.