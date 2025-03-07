Объем торгов ОФЗ достиг рекордные 92,4 млрд рублей

Прошлый максимум был отмечен в апреле 2018 г., когда объем торгов составил 47,7 млрд руб., рассказали в пресс-службе площадки. Среднедневной объем сделок с ОФЗ на бирже в феврале достиг 25 млрд руб. против 11,2 млрд руб. в январе 2025 г. В прошлом году среднедневной объем сделок с ОФЗ в основном режиме составлял 9,8 млрд руб.