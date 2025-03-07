Объем торгов ОФЗ достиг рекордные 92,4 млрд рублей
Прошлый максимум был отмечен в апреле 2018 г., когда объем торгов составил 47,7 млрд руб., рассказали в пресс-службе площадки. Среднедневной объем сделок с ОФЗ на бирже в феврале достиг 25 млрд руб. против 11,2 млрд руб. в январе 2025 г. В прошлом году среднедневной объем сделок с ОФЗ в основном режиме составлял 9,8 млрд руб.
Директор рынка облигаций Мосбиржи Глеб Шевеленков сообщил, что площадка видит активное предложение профессиональными участниками инструментов долгового рынка своим клиентам, в том числе в рамках стратегий фиксации доходности в ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По его словам, активный приток физических лиц способствует существенному росту ликвидности долговых инструментов.
«Ведомости» писали, что в России государственные облигации используются как инструмент управления госдолгом и финансирования различных государственных программ. Минфин РФ для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств выпускает облигации федерального займа.
22 января Мосбиржа объявила, что сузит диапазон ценовых границ для акций и ОФЗ для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии. Максимально допустимое изменение цены бумаги составило 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ.