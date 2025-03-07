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Объем торгов ОФЗ достиг рекордные 92,4 млрд рублей

Ведомости

Объем безадресных сделок с облигациями федерального займа (ОФЗ) на Мосбирже 5 марта 2025 г. составил 92,4 млрд руб. – это стало рекордом за всю историю торгов на бирже. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные площадки.

Прошлый максимум был отмечен в апреле 2018 г., когда объем торгов составил 47,7 млрд руб., рассказали в пресс-службе площадки. Среднедневной объем сделок с ОФЗ на бирже в феврале достиг 25 млрд руб. против 11,2 млрд руб. в январе 2025 г. В прошлом году среднедневной объем сделок с ОФЗ в основном режиме составлял 9,8 млрд руб.

Директор рынка облигаций Мосбиржи Глеб Шевеленков сообщил, что площадка видит активное предложение профессиональными участниками инструментов долгового рынка своим клиентам, в том числе в рамках стратегий фиксации доходности в ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По его словам, активный приток физических лиц способствует существенному росту ликвидности долговых инструментов.

«Ведомости» писали, что в России государственные облигации используются как инструмент управления госдолгом и финансирования различных государственных программ. Минфин РФ для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств выпускает облигации федерального займа.

22 января Мосбиржа объявила, что сузит диапазон ценовых границ для акций и ОФЗ для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии. Максимально допустимое изменение цены бумаги составило 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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