Москвич лишился 500 000 рублей при попытке купить криптовалюту на Bybit
Житель Москвы потерял 500 000 руб., пытаясь приобрести криптовалюту в приложении Bybit, мужчина обратился в полицию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Мужчина обратился в полицию 6 марта. 39-летний москвич рассказал, что хотел купить криптовалюту в приложении биржи Bybit, перевел 500 000 руб. продавцу, после чего тот исчез вместе с деньгами. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщили агентству.
Криптобиржа Bybit со штаб-квартирой в Дубае была основана в 2018 г., насчитывает более 40 млн пользователей во всем мире. В сентябре 2024 г. Bybit сообщила о запуске первого в мире исламского криптосчета.
В феврале аналитик ZachXBT сообщил, что злоумышленники вывели из криптобиржи $1,46 млрд. Руководитель Bybit Бен Чжоу подтвердил взлом и рассказал, что один из холодных кошельков ETH биржи был скомпрометирован.