Минфин и ЦБ РФ разошлись во мнениях по роумингу при оплате разными QR-кодами

Данная инициатива была предложена «Сбером», Т-банком и Альфа-банком в ответ на идею Центробанка о создании единого QR-кода для всех платежей. В Банке России рассматривали возможность реализации универсального QR-кода исключительно на основе Национальной системы платежных карт (НСПК). В то же время, ведущие кредитные организации страны предложили альтернативный подход – внедрение платежного роуминга, который позволил бы интегрировать платформы НСПК и платежного консорциума. Это предполагало бы возможность проведения платежей через QR-коды обеих платформ, но с учетом комиссии, если одна платформа обрабатывает QR-код другой.