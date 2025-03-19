Минфин и ЦБ РФ разошлись во мнениях по роумингу при оплате разными QR-кодами
Данная инициатива была предложена «Сбером», Т-банком и Альфа-банком в ответ на идею Центробанка о создании единого QR-кода для всех платежей. В Банке России рассматривали возможность реализации универсального QR-кода исключительно на основе Национальной системы платежных карт (НСПК). В то же время, ведущие кредитные организации страны предложили альтернативный подход – внедрение платежного роуминга, который позволил бы интегрировать платформы НСПК и платежного консорциума. Это предполагало бы возможность проведения платежей через QR-коды обеих платформ, но с учетом комиссии, если одна платформа обрабатывает QR-код другой.
Центробанк не поддержал данную инициативу. По мнению регулятора, решение НСПК о создании универсального QR-кода обеспечивает равные условия для всех банков, позволяя им предоставлять услуги клиентам и конкурировать на уровне продуктов и сервисов.
В то же время Минюст и ФАС также не одобрили проект положительного отзыва правительства о внедрении универсального QR-кода. Как сообщают «Известия», в этих ведомствах считают необходимым дополнить проект нормами, которые обеспечат конкурентные условия для всех участников рынка.
Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и цифрового рубля заново внесли в Госдуму в конце декабря 2024 г. Сообщалось, что новую версию документа планируется рассмотреть в весеннюю сессию. Если документ примут, то часть статей вступит в силу уже с 1 июля 2025 г. В ЦБ отмечали, что компании с выручкой до 20 млн руб. в год могут освободить от необходимости предоставлять для оплаты универсальный QR-код.