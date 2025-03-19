Газета
Телеграм
/ Финансы

Минфин и ЦБ РФ разошлись во мнениях по роумингу при оплате разными QR-кодами

Ведомости

Минфин поддержал инициативу платежного роуминга при оплате разными QR-кодами, Банк России выступил против этой идеи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект официального отзыва Минфина на законопроект. Пока документ находится на доработке.

Данная инициатива была предложена «Сбером», Т-банком и Альфа-банком в ответ на идею Центробанка о создании единого QR-кода для всех платежей. В Банке России рассматривали возможность реализации универсального QR-кода исключительно на основе Национальной системы платежных карт (НСПК). В то же время, ведущие кредитные организации страны предложили альтернативный подход – внедрение платежного роуминга, который позволил бы интегрировать платформы НСПК и платежного консорциума. Это предполагало бы возможность проведения платежей через QR-коды обеих платформ, но с учетом комиссии, если одна платформа обрабатывает QR-код другой.

Центробанк не поддержал данную инициативу. По мнению регулятора, решение НСПК о создании универсального QR-кода обеспечивает равные условия для всех банков, позволяя им предоставлять услуги клиентам и конкурировать на уровне продуктов и сервисов.

В то же время Минюст и ФАС также не одобрили проект положительного отзыва правительства о внедрении универсального QR-кода. Как сообщают «Известия», в этих ведомствах считают необходимым дополнить проект нормами, которые обеспечат конкурентные условия для всех участников рынка.

Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и цифрового рубля заново внесли в Госдуму в конце декабря 2024 г. Сообщалось, что новую версию документа планируется рассмотреть в весеннюю сессию. Если документ примут, то часть статей вступит в силу уже с 1 июля 2025 г. В ЦБ отмечали, что компании с выручкой до 20 млн руб. в год могут освободить от необходимости предоставлять для оплаты универсальный QR-код.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных