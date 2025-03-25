«Ренессанс банк» введет комиссию за обслуживание счетов в евро

Райффайзенбанк с марта 2024 г. установил новые условия обслуживания счетов в евро для физлиц. Комиссия за обслуживание не взимается со счетов до 5000 евро, свыше этой суммы будет взиматься ежемесячная комиссия в 1% (не менее 50 евро).