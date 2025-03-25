«Ренессанс банк» введет комиссию за обслуживание счетов в евро
«Ренессанс банк» вводит комиссию за обслуживание счетов в евро. Это следует из обновленной редакции тарифов банка от 31 марта.
Комиссия за обслуживание счетов составит 0,05% от суммы остатка, она будет взиматься при условии, если остаток на счете превышает 10 000 евро.
Увеличивается комиссия за обслуживание счета в долларах США до 0,05%. По ней действуют схожие условия, при которых комиссия будет взиматься при превышении суммы остатка $10 000.
В декабре 2024 г. российский «Юникредит банк» (российская «дочка» итальянской группы Unicredit) повысил комиссию за осуществление безналичных переводов в иностранной валюте до 5%. Минимальная сумма комиссии составляет $500, максимальная – $1000. 23 января этого года «Юникредит» приостановил исходящие переводы в евро для физических лиц.
Райффайзенбанк с марта 2024 г. установил новые условия обслуживания счетов в евро для физлиц. Комиссия за обслуживание не взимается со счетов до 5000 евро, свыше этой суммы будет взиматься ежемесячная комиссия в 1% (не менее 50 евро).