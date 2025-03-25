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«Ренессанс банк» введет комиссию за обслуживание счетов в евро

Ведомости

«Ренессанс банк» вводит комиссию за обслуживание счетов в евро. Это следует из обновленной редакции тарифов банка от 31 марта.

Комиссия за обслуживание счетов составит 0,05% от суммы остатка, она будет взиматься при условии, если остаток на счете превышает 10 000 евро.

Увеличивается комиссия за обслуживание счета в долларах США до 0,05%. По ней действуют схожие условия, при которых комиссия будет взиматься при превышении суммы остатка $10 000.

В декабре 2024 г. российский «Юникредит банк» (российская «дочка» итальянской группы Unicredit) повысил комиссию за осуществление безналичных переводов в иностранной валюте до 5%. Минимальная сумма комиссии составляет $500, максимальная – $1000. 23 января этого года «Юникредит» приостановил исходящие переводы в евро для физических лиц.

Райффайзенбанк с марта 2024 г. установил новые условия обслуживания счетов в евро для физлиц. Комиссия за обслуживание не взимается со счетов до 5000 евро, свыше этой суммы будет взиматься ежемесячная комиссия в 1% (не менее 50 евро).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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