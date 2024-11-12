«Юникредит банк» повысит комиссию по переводам в иностранной валюте до 5%
Российский «Юникредит банк» повысит комиссию за осуществление безналичных переводов в иностранной валюте до 5% со 2 декабря 2024 г. Об этом сообщается на сайте банка.
Минимальная сумма комиссии составит $500, максимальная – $1000. Сейчас комиссия за перевод в иностранной валюте по системе Enter.UniCredit составляет 2%. Если платежное поручение передано через другие средства связи, комиссия составит 3%. По заявлению на регулярное перечисление средств за перевод в валюте взимается комиссия в 2%.
Согласно обновленным условиям комплексного обслуживания физлиц банком, «Юникредит банк» с 12 ноября ввел минимальный уровень объема средств в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц без согласования с кредитной организацией.
Клиенты смогут переводить без согласования от $10 000, 10 000 евро и 70 000 юаней. Переводы в меньшей сумме будут исполняться по согласованию с банком.