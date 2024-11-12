«Юникредит банк» повысит комиссию по переводам в иностранной валюте до 5%

Минимальная сумма комиссии составит $500, максимальная – $1000. Сейчас комиссия за перевод в иностранной валюте по системе Enter.UniCredit составляет 2%. Если платежное поручение передано через другие средства связи, комиссия составит 3%. По заявлению на регулярное перечисление средств за перевод в валюте взимается комиссия в 2%.