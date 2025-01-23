«Юникредит банк» приостановил исходящие переводы в евро для физлиц
«Пока нет возможности осуществлять исходящие переводы из-за ограничений банка-корреспондента», – ответил представитель клиентской поддержки на вопрос, установлены ли ограничения для граждан на переводы в евро. Он не уточнил, как долго они продлятся, но подтвердил, что входящие переводы банк принимает.
ТАСС со ссылкой на кол-центр «Юникредит банка» пишет, что возможность переводов за рубеж в долларах и рублях сохранилась.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в РФ итальянской UniCredit. 29 июня материнская структура банка подала иск к ЕЦБ, чтобы добиться «окончательного юридического разъяснения» установленных европейским регулятором требований по сворачиванию деятельности российской «дочки».
В ноябре «Юникредит банк» сообщил, что повысит комиссию за безналичные переводы в иностранной валюте до 5% со 2 декабря. Уточнялось, что минимальная сумма комиссии составит $500, максимальная – $1000.