«Юникредит банк» приостановил исходящие переводы в евро для физлиц

«Пока нет возможности осуществлять исходящие переводы из-за ограничений банка-корреспондента», – ответил представитель клиентской поддержки на вопрос, установлены ли ограничения для граждан на переводы в евро. Он не уточнил, как долго они продлятся, но подтвердил, что входящие переводы банк принимает.