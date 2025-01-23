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«Юникредит банк» приостановил исходящие переводы в евро для физлиц

Ведомости

«Юникредит банк» (российская «дочка» итальянской группы Unicredit) приостановил исходящие переводы в евро для физических лиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на клиентскую поддержку банка.

«Пока нет возможности осуществлять исходящие переводы из-за ограничений банка-корреспондента», – ответил представитель клиентской поддержки на вопрос, установлены ли ограничения для граждан на переводы в евро. Он не уточнил, как долго они продлятся, но подтвердил, что входящие переводы банк принимает.

ТАСС со ссылкой на кол-центр «Юникредит банка» пишет, что возможность переводов за рубеж в долларах и рублях сохранилась.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в РФ итальянской UniCredit. 29 июня материнская структура банка подала иск к ЕЦБ, чтобы добиться «окончательного юридического разъяснения» установленных европейским регулятором требований по сворачиванию деятельности российской «дочки».

В ноябре «Юникредит банк» сообщил, что повысит комиссию за безналичные переводы в иностранной валюте до 5% со 2 декабря. Уточнялось, что минимальная сумма комиссии составит $500, максимальная – $1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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