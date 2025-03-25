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ЦБ поднял официальный курс доллара выше 84 рублей

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Банк России поднял официальный курс доллара выше 84 руб., а евро – выше 92 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 26 марта был повышен Центробанком (ЦБ) на 0,32 руб. до 84,19 руб. В то же время евро поднялся на 0,82 руб. до 92,34 руб., а юань – на 0,10 руб. до 11,56 руб.

ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.

24 марта стало известно, что ЦБ 27 марта проведет аукцион репо «тонкой настройки» с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части – 31 марта. Целью проведения аукциона было обозначено повышение возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью, а также поддержание условий формирования ставок овернайт на денежном рынке вблизи ключевой ставки.

22 марта ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По данным регулятора, инфляция сейчас замедляется, но тренд должен быть устойчивым, чтобы ЦБ начал снижать ставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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