ЦБ поднял официальный курс доллара выше 84 рублей
Банк России поднял официальный курс доллара выше 84 руб., а евро – выше 92 руб., следует из данных на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 26 марта был повышен Центробанком (ЦБ) на 0,32 руб. до 84,19 руб. В то же время евро поднялся на 0,82 руб. до 92,34 руб., а юань – на 0,10 руб. до 11,56 руб.
ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
24 марта стало известно, что ЦБ 27 марта проведет аукцион репо «тонкой настройки» с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части – 31 марта. Целью проведения аукциона было обозначено повышение возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью, а также поддержание условий формирования ставок овернайт на денежном рынке вблизи ключевой ставки.
22 марта ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По данным регулятора, инфляция сейчас замедляется, но тренд должен быть устойчивым, чтобы ЦБ начал снижать ставку.