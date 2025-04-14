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Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $3700 к концу года

Ведомости

Аналитики Goldman Sachs выпустили новый прогноз по золоту, в котором ожидается рост цены за унцию до $3700 к концу 2025 г. и до $4000 к середине 2026 г. Об этом пишет издание Bloomberg.

Новый прогноз выпустил и холдинг UBS. Аналитики указывают на $3500 за унцию к декабрю.

Новые таргеты появились после того, как на прошлой неделе золото подорожало на 6,6%. Стоимость драгоценного металла в понедельник составила выше $3245 за унцию.

Goldman Sachs пересматривает прогноз по золоту второй раз менее чем за месяц. 19 марта аналитики ожидали $3300 за унцию только к концу года. Bloomberg пишет, что быстрая смена прогноза сигнализирует о консенсусе по слиткам в условиях неопределенности из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.

На новый прогноз по золоту повлиял, в том числе, высокий спрос со стороны центральных банков. Покупки официального сектора составят в среднем 80 т в месяц, что на 10 т больше предыдущей оценки.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в прошлом году стоимость золота 40 раз обновляла рекорды. Этому способствовали снижение процентных ставок, обострение геополитической ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также высокий спрос на металл со стороны финансовых институтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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