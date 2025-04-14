Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $3700 к концу года
Аналитики Goldman Sachs выпустили новый прогноз по золоту, в котором ожидается рост цены за унцию до $3700 к концу 2025 г. и до $4000 к середине 2026 г. Об этом пишет издание Bloomberg.
Новый прогноз выпустил и холдинг UBS. Аналитики указывают на $3500 за унцию к декабрю.
Новые таргеты появились после того, как на прошлой неделе золото подорожало на 6,6%. Стоимость драгоценного металла в понедельник составила выше $3245 за унцию.
Goldman Sachs пересматривает прогноз по золоту второй раз менее чем за месяц. 19 марта аналитики ожидали $3300 за унцию только к концу года. Bloomberg пишет, что быстрая смена прогноза сигнализирует о консенсусе по слиткам в условиях неопределенности из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.
На новый прогноз по золоту повлиял, в том числе, высокий спрос со стороны центральных банков. Покупки официального сектора составят в среднем 80 т в месяц, что на 10 т больше предыдущей оценки.
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в прошлом году стоимость золота 40 раз обновляла рекорды. Этому способствовали снижение процентных ставок, обострение геополитической ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также высокий спрос на металл со стороны финансовых институтов.