Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $3700 к концу года

Goldman Sachs пересматривает прогноз по золоту второй раз менее чем за месяц. 19 марта аналитики ожидали $3300 за унцию только к концу года. Bloomberg пишет, что быстрая смена прогноза сигнализирует о консенсусе по слиткам в условиях неопределенности из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.