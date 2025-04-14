«Сбер» объявил о снижении ставки по ипотеке для зарплатных клиентов
«Сбер» увеличит скидку по ипотеке для зарплатных клиентов до 1% с 14 апреля, сообщается на сайте сервиса банка «Домклик».
Отмечается, что изменение является этапом смягчения условий ипотечного кредитования. В сообщении говорится, что такое решение связано с улучшением макроэкономической ситуации на рынке.
С учетом всех доступных для клиентов скидок минимальная ставка по рыночной ипотеке на «Домклик» на первичное жилье составит 24,9%, на вторичное – 25,3%. По программе «Строительство жилого дома» – 26,3%.
С 1 апреля «Сбер» снизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на «Домклик». Ставки на покупку первичного и вторичного жилья упали на 1,5%. Минимальная ставка на покупку новой квартиры составляет 25,4% с учетом всех действующих скидок, а на приобретение вторичного жилья – 25,8%. Ставка по программе «Строительство жилого дома» снизилась на 2% до минимума 26,8% с учетом всех скидок.