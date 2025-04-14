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«Сбер» объявил о снижении ставки по ипотеке для зарплатных клиентов

Ведомости

«Сбер» увеличит скидку по ипотеке для зарплатных клиентов до 1% с 14 апреля, сообщается на сайте сервиса банка «Домклик».

Отмечается, что изменение является этапом смягчения условий ипотечного кредитования. В сообщении говорится, что такое решение связано с улучшением макроэкономической ситуации на рынке.

С учетом всех доступных для клиентов скидок минимальная ставка по рыночной ипотеке на «Домклик» на первичное жилье составит 24,9%, на вторичное – 25,3%. По программе «Строительство жилого дома» – 26,3%.

С 1 апреля «Сбер» снизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на «Домклик». Ставки на покупку первичного и вторичного жилья упали на 1,5%. Минимальная ставка на покупку новой квартиры составляет 25,4% с учетом всех действующих скидок, а на приобретение вторичного жилья – 25,8%. Ставка по программе «Строительство жилого дома» снизилась на 2% до минимума 26,8% с учетом всех скидок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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