Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 г. на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила отметку в $3325,7 за тройскую унцию и обновила исторический максимум, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 11:30 мск цена фьючерса составила $3328,4 (+2.72% относительно предыдущего закрытия).
11 апреля стоимость фьючерса на золото достигла $3250 за тройскую унцию. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 2 апреля, когда цена превысила $3200. Тогда настроения инвесторов были обусловлены ожиданиями решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на продукцию из большинства стран. Торговая напряженность усилила интерес к золоту на фоне экономической неопределенности.