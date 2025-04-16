Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

11 апреля стоимость фьючерса на золото достигла $3250 за тройскую унцию. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 2 апреля, когда цена превысила $3200. Тогда настроения инвесторов были обусловлены ожиданиями решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на продукцию из большинства стран. Торговая напряженность усилила интерес к золоту на фоне экономической неопределенности.