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Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 г. на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила отметку в $3325,7 за тройскую унцию и обновила исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 11:30 мск цена фьючерса составила $3328,4 (+2.72% относительно предыдущего закрытия).

11 апреля стоимость фьючерса на золото достигла $3250 за тройскую унцию. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 2 апреля, когда цена превысила $3200. Тогда настроения инвесторов были обусловлены ожиданиями решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на продукцию из большинства стран. Торговая напряженность усилила интерес к золоту на фоне экономической неопределенности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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