Стоимость фьючерса на золото достигла $3250 за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум, достигнув $3250 за тройскую унцию, свидетельствуют данные биржи Comex.
По состоянию на 13:16 мск цена фьючерса достигла $3252,61 (+2,36% относительно предыдущего закрытия). Позже она снова выровнялась до состояния в $3250 за тройскую унцию.
11 апреля стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 г. на бирже Comex впервые превысила отметку в $3240 за тройскую унцию. Прошлый исторический максимум был зафиксирован 2 апреля. Тогда цена поднялась выше $3200.
На тот момент настроения инвесторов были обусловлены ожиданиями решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на продукцию из ряда стран. Такая торговая напряженность усилила интерес к золоту на фоне экономической неопределенности.