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Стоимость фьючерса на золото достигла $3250 за тройскую унцию

Ведомости

Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум, достигнув $3250 за тройскую унцию, свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 13:16 мск цена фьючерса достигла $3252,61 (+2,36% относительно предыдущего закрытия). Позже она снова выровнялась до состояния в $3250 за тройскую унцию.

11 апреля стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 г. на бирже Comex впервые превысила отметку в $3240 за тройскую унцию. Прошлый исторический максимум был зафиксирован 2 апреля. Тогда цена поднялась выше $3200.

На тот момент настроения инвесторов были обусловлены ожиданиями решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на продукцию из ряда стран. Такая торговая напряженность усилила интерес к золоту на фоне экономической неопределенности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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