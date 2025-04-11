Стоимость фьючерса на золото достигла $3250 за тройскую унцию

11 апреля стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 г. на бирже Comex впервые превысила отметку в $3240 за тройскую унцию. Прошлый исторический максимум был зафиксирован 2 апреля. Тогда цена поднялась выше $3200.