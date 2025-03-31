Стоимость золота впервые превысила $3110 за унцию

27 марта стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум и поднялась выше отметки в $3100 за тройскую унцию. А 20 февраля стоимость золота на бирже достигла предыдущего исторического максимума, впервые превысив отметку в $2970 за тройскую унцию. Апрельские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на 1,26%, достигнув $2973. CNBC со ссылкой на экспертов отмечало, что центральные банки продолжают активно пополнять свои золотовалютные резервы, что создает дополнительный спрос на драгоценный металл.