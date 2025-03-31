Стоимость золота впервые превысила $3110 за унцию
Стоимость золота впервые в истории превысила $3110 за унцию, а серебро достигло максимального уровня за 13 лет, свидетельствуют данные биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).
На 11:44 мск стоимость сентябрьского контракта на максимуме составила $3159, тогда как фьючерс на поставку в июне достигал $3129. Рост цен обусловлен увеличением спроса на защитные активы на фоне нестабильной ситуации в мировой торговле, сообщает Trading View.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп 2 апреля представит план повышения импортных пошлин на продукцию из ряда стран, что также влияет на настроения инвесторов. Серебро также демонстрирует позитивную динамику, увеличившись в цене на 0,6% до $34,855 за унцию.
27 марта стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум и поднялась выше отметки в $3100 за тройскую унцию. А 20 февраля стоимость золота на бирже достигла предыдущего исторического максимума, впервые превысив отметку в $2970 за тройскую унцию. Апрельские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на 1,26%, достигнув $2973. CNBC со ссылкой на экспертов отмечало, что центральные банки продолжают активно пополнять свои золотовалютные резервы, что создает дополнительный спрос на драгоценный металл.