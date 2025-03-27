Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $3100 за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум и поднялась выше отметки в $3100 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).
По данным на 17:49 мск, цена на золото с поставкой в июне 2025 г. составляла $3100,4 за тройскую унцию (+1,58%). К 18:38 мск стоимость драгметалла скорректировалась до $3066,2 (+1,45%).
По данным Чикагской товарной биржи (CME), 19 марта апрельские фьючерсы на золото достигли рекордных уровней на фоне геополитической и экономической нестабильности. Тогда фьючерсы подорожали на 0,38% до $3052,4 за унцию.
20 февраля стоимость золота на бирже достигла предыдущего исторического максимума, впервые превысив отметку в $2970 за тройскую унцию. По данным Чикагской товарной биржи (CME), апрельские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на 1,26%, достигнув $2973. CNBC со ссылкой на экспертов отмечало, что центральные банки продолжают активно пополнять свои золотовалютные резервы, что создает дополнительный спрос на драгоценный металл.