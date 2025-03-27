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Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $3100 за тройскую унцию

Ведомости

Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум и поднялась выше отметки в $3100 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

По данным на 17:49 мск, цена на золото с поставкой в июне 2025 г. составляла $3100,4 за тройскую унцию (+1,58%). К 18:38 мск стоимость драгметалла скорректировалась до $3066,2 (+1,45%).

По данным Чикагской товарной биржи (CME), 19 марта апрельские фьючерсы на золото достигли рекордных уровней на фоне геополитической и экономической нестабильности. Тогда фьючерсы подорожали на 0,38% до $3052,4 за унцию.

20 февраля стоимость золота на бирже достигла предыдущего исторического максимума, впервые превысив отметку в $2970 за тройскую унцию. По данным Чикагской товарной биржи (CME), апрельские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на 1,26%, достигнув $2973. CNBC со ссылкой на экспертов отмечало, что центральные банки продолжают активно пополнять свои золотовалютные резервы, что создает дополнительный спрос на драгоценный металл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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