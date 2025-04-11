Стоимость фьючерса на золото впервые поднялась выше $3240 за унцию

2 апреля Трамп объявил о введении базовой ставки в размере 10% на все импортируемые товары. Для отдельных государств ставки оказались значительно выше: для Китая – 34%, ЕС – 20%, Вьетнама – 46%, Тайваня – 32%, Японии – 24%. В ответ Пекин также повысил тарифы на американскую продукцию. Позднее Трамп увеличил пошлины для Китая до 125%, временно приостановив их для других стран.