Стоимость фьючерса на золото впервые поднялась выше $3240 за унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 г. на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые превысила отметку в $3240 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 01:33 мск цена драгметалла достигла $3209,7 за тройскую унцию. А в 8:25 мск цена на июньский фьючерс золота на Нью-йоркской бирже Comex повысилась, достигнув $3232,97 за тройскую унцию. В ходе торгов котировки достигали рекордной отметки в $3240,2 за унцию.
Прошлый исторический максимум стоимости фьючерса на золото был зафиксирован 2 апреля. Тогда цена поднялась выше $3200 за тройскую унцию.
На тот момент настроения инвесторов были обусловлены ожиданиями решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на продукцию из ряда стран. Такая торговая напряженность усилила интерес к золоту на фоне экономической неопределенности.
2 апреля Трамп объявил о введении базовой ставки в размере 10% на все импортируемые товары. Для отдельных государств ставки оказались значительно выше: для Китая – 34%, ЕС – 20%, Вьетнама – 46%, Тайваня – 32%, Японии – 24%. В ответ Пекин также повысил тарифы на американскую продукцию. Позднее Трамп увеличил пошлины для Китая до 125%, временно приостановив их для других стран.