ЦБ: российские банки в марте 2025 года заработали 244 млрд рублей
Чистая прибыль российского банковского сектора в марте 2025 г. выросла на 14% по сравнению с февралем и достигла 244 млрд руб. Об этом говорится в опубликованных данных ЦБ.
Доходность на капитал увеличилась с 14,3% до 16%. По данным регулятора, на динамику прибыли продолжает влиять убыток от валютной переоценки, однако в марте он существенно сократился – до 30 млрд руб. против 146 млрд руб. в феврале. Это связано с тем, что рубль укрепился к доллару не так значительно, как в феврале: только на 5% после роста на 12%.
Вместе с тем доходы по ценным бумагам снизились на 78 млрд руб. (или на 62%) до 49 млрд руб. Это произошло на фоне снижения индекса Мосбиржи, вызванного сохраняющейся геополитической напряженностью и жесткими директивными кредитными условиями (ДКУ).
Отчисления в резервы банками в марте увеличились на 48 млрд руб. (+33%). Основной причиной стали потери по прочим активам, включая неурегулированные споры, которые признали отдельные банки.
«Операционные расходы по ряду статей выросли в совокупности на 30 млрд рублей (+9%)», – отмечает ЦБ.
18 апреля стало известно о решении группы Raiffeisen прекратить попытки продажи своего бизнеса в России. Это произошло на фоне восстановления контактов между США и Россией. Однако источники подчеркнули, что внутренняя позиция компании может измениться в зависимости от дальнейшего развития ситуации.