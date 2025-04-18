ЦБ: российские банки в марте 2025 года заработали 244 млрд рублей

Доходность на капитал увеличилась с 14,3% до 16%. По данным регулятора, на динамику прибыли продолжает влиять убыток от валютной переоценки, однако в марте он существенно сократился – до 30 млрд руб. против 146 млрд руб. в феврале. Это связано с тем, что рубль укрепился к доллару не так значительно, как в феврале: только на 5% после роста на 12%.