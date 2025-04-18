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/ Финансы

ЦБ: российские банки в марте 2025 года заработали 244 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль российского банковского сектора в марте 2025 г. выросла на 14% по сравнению с февралем и достигла 244 млрд руб. Об этом говорится в опубликованных данных ЦБ.

Доходность на капитал увеличилась с 14,3% до 16%. По данным регулятора, на динамику прибыли продолжает влиять убыток от валютной переоценки, однако в марте он существенно сократился – до 30 млрд руб. против 146 млрд руб. в феврале. Это связано с тем, что рубль укрепился к доллару не так значительно, как в феврале: только на 5% после роста на 12%.

Вместе с тем доходы по ценным бумагам снизились на 78 млрд руб. (или на 62%) до 49 млрд руб. Это произошло на фоне снижения индекса Мосбиржи, вызванного сохраняющейся геополитической напряженностью и жесткими директивными кредитными условиями (ДКУ).

Отчисления в резервы банками в марте увеличились на 48 млрд руб. (+33%). Основной причиной стали потери по прочим активам, включая неурегулированные споры, которые признали отдельные банки.

«Операционные расходы по ряду статей выросли в совокупности на 30 млрд рублей (+9%)», – отмечает ЦБ.

18 апреля стало известно о решении группы Raiffeisen прекратить попытки продажи своего бизнеса в России. Это произошло на фоне восстановления контактов между США и Россией. Однако источники подчеркнули, что внутренняя позиция компании может измениться в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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