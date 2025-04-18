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/ Финансы

ЦБ выпустит серебряную монету в память о подвигах героя СССР Говорова

Ведомости

Банк России 21 апреля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 руб., посвященную герою Советского Союза Леониду Говорову. Монета войдет в серию «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сообщается на сайте регулятора.

Монета имеет круглую форму с диаметром 33 мм и изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 г. Тираж составит 3000 экземпляров, а качество чеканки – «пруф».

На оборотной стороне монеты размещены рельефные изображения портрета Говорова и медали «Золотая Звезда». Фон выполнен в технологии лазерного матирования и представляет собой силуэт Петропавловского собора в лучах прожекторов. Под портретом полукругом расположена надпись «Л. А. Говоров».

Леонид Говоров – советский полководец, маршал Советского Союза. Он руководил 5-й армией Западного фронта во время ключевых оборонительных боев на подступах к Москве, в частности на можайском направлении. Во время блокады Ленинграда под его командованием осуществлялась оборона города, а также планировались операции, которые привели к прорыву блокады и полному освобождению Ленинграда. За образцовое командование войсками Ленинградского фронта и успешное проведение ряда операций против немецких захватчиков Л. А. Говоров был удостоен звания Героя Советского Союза.

11 апреля сообщалось, что ЦБ выпустит в обращение памятные монеты в честь городов трудовой доблести: Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль. Их номинал будет 10 руб., а сделаны они будут из недрагоценных металлов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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