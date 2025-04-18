ЦБ выпустит серебряную монету в память о подвигах героя СССР Говорова
Банк России 21 апреля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 руб., посвященную герою Советского Союза Леониду Говорову. Монета войдет в серию «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сообщается на сайте регулятора.
Монета имеет круглую форму с диаметром 33 мм и изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 г. Тираж составит 3000 экземпляров, а качество чеканки – «пруф».
На оборотной стороне монеты размещены рельефные изображения портрета Говорова и медали «Золотая Звезда». Фон выполнен в технологии лазерного матирования и представляет собой силуэт Петропавловского собора в лучах прожекторов. Под портретом полукругом расположена надпись «Л. А. Говоров».
Леонид Говоров – советский полководец, маршал Советского Союза. Он руководил 5-й армией Западного фронта во время ключевых оборонительных боев на подступах к Москве, в частности на можайском направлении. Во время блокады Ленинграда под его командованием осуществлялась оборона города, а также планировались операции, которые привели к прорыву блокады и полному освобождению Ленинграда. За образцовое командование войсками Ленинградского фронта и успешное проведение ряда операций против немецких захватчиков Л. А. Говоров был удостоен звания Героя Советского Союза.
11 апреля сообщалось, что ЦБ выпустит в обращение памятные монеты в честь городов трудовой доблести: Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль. Их номинал будет 10 руб., а сделаны они будут из недрагоценных металлов.