ЦБ выпустит серебряную монету в память о подвигах героя СССР Говорова

Леонид Говоров – советский полководец, маршал Советского Союза. Он руководил 5-й армией Западного фронта во время ключевых оборонительных боев на подступах к Москве, в частности на можайском направлении. Во время блокады Ленинграда под его командованием осуществлялась оборона города, а также планировались операции, которые привели к прорыву блокады и полному освобождению Ленинграда. За образцовое командование войсками Ленинградского фронта и успешное проведение ряда операций против немецких захватчиков Л. А. Говоров был удостоен звания Героя Советского Союза.