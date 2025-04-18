ЦБ установил курс доллара ниже 82 рублей впервые с 19 марта
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на период с 19 по 21 апреля, следует из данных регулятора.
Курс доллара упал на 0,88 руб. до 81,14 руб. Евро тем временем понизился на 1,03 руб. до 92,22 руб., а юань – на 0,10 руб. до 11,09 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется ЦБ после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.
Как сообщало агентство Bloomberg 16 апреля, российский рубль стал самой доходной валютой в мире, продемонстрировав в 2025 г. сильнейший рост относительно доллара и обогнав золото. По данным агентства, рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке. Среди способствующих этому факторов называются высокие процентные ставки.