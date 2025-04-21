Путин подписал закон об обязанности банков сообщать об операциях с драгметаллами

Правительство России внесло законопроект в Госдуму в июне 2024 г. Тогда в пояснительной записке говорилось, что «отмывание денег и финансирование терроризма должны быть включены в список традиционных проблем, вызывающих озабоченность в данном секторе». Это обусловлено высокой стоимостью товаров при небольшом объеме, что упрощает транспортировку. Законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2024 г. Второе чтение прошло 8 апреля 2025 г.