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Путин подписал закон об обязанности банков сообщать об операциях с драгметаллами

Ведомости

Российские банки будут уведомлять Росфинмониторинг при зачислении или списании более 1 млн руб. с счетов компаний, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Инициатива вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и вступает в силу через 120 дней. Она призвана сократить нелегальный оборот драгоценных металлов, в том числе слитков, монет, обработанных природных алмазов, лома таких изделий.

Правительство России внесло законопроект в Госдуму в июне 2024 г. Тогда в пояснительной записке говорилось, что «отмывание денег и финансирование терроризма должны быть включены в список традиционных проблем, вызывающих озабоченность в данном секторе». Это обусловлено высокой стоимостью товаров при небольшом объеме, что упрощает транспортировку. Законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2024 г. Второе чтение прошло 8 апреля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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