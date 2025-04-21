Путин подписал закон об обязанности банков сообщать об операциях с драгметаллами
Российские банки будут уведомлять Росфинмониторинг при зачислении или списании более 1 млн руб. с счетов компаний, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Инициатива вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и вступает в силу через 120 дней. Она призвана сократить нелегальный оборот драгоценных металлов, в том числе слитков, монет, обработанных природных алмазов, лома таких изделий.
Правительство России внесло законопроект в Госдуму в июне 2024 г. Тогда в пояснительной записке говорилось, что «отмывание денег и финансирование терроризма должны быть включены в список традиционных проблем, вызывающих озабоченность в данном секторе». Это обусловлено высокой стоимостью товаров при небольшом объеме, что упрощает транспортировку. Законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2024 г. Второе чтение прошло 8 апреля 2025 г.