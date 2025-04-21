МТС-банк может провести допэмиссию акций

Как уточняется в материалах, на обсуждение вынесены вопросы об увеличении уставного капитала банка за счет выпуска дополнительных акций, а также об утверждении проспекта ценных бумаг. Решение в случае одобрения может повлиять на структуру капитала и инвестиционные планы кредитной организации.