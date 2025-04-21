МТС-банк может провести допэмиссию акций
МТС-банк может приступить к дополнительному размещению акций. Соответствующая инициатива была включена в повестку заседания совета директоров, которое проходило 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в центре раскрытия корпоративной информации.
Как уточняется в материалах, на обсуждение вынесены вопросы об увеличении уставного капитала банка за счет выпуска дополнительных акций, а также об утверждении проспекта ценных бумаг. Решение в случае одобрения может повлиять на структуру капитала и инвестиционные планы кредитной организации.
«СПБ биржа» 14 апреля объявила о допуске еще 31 ценной бумаги к основным торгам начиная с 18 апреля 2025 г. После обновления список российских ценных бумаг, доступных для торговли, увеличится до 218 наименований.
Помимо этого «СПБ биржа» расширила перечень ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную торговую сессию, включив в него акции еще восьми компаний. В их числе оказались «Евротранс», ЛСР, МТС-банк, «Промомед», «Русагро», «Русснефть», «Газпромнефть» и «Всеинструменты.ру».