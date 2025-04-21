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МТС-банк может провести допэмиссию акций

Ведомости

МТС-банк может приступить к дополнительному размещению акций. Соответствующая инициатива была включена в повестку заседания совета директоров, которое проходило 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в центре раскрытия корпоративной информации.

Как уточняется в материалах, на обсуждение вынесены вопросы об увеличении уставного капитала банка за счет выпуска дополнительных акций, а также об утверждении проспекта ценных бумаг. Решение в случае одобрения может повлиять на структуру капитала и инвестиционные планы кредитной организации.

«СПБ биржа» 14 апреля объявила о допуске еще 31 ценной бумаги к основным торгам начиная с 18 апреля 2025 г. После обновления список российских ценных бумаг, доступных для торговли, увеличится до 218 наименований.

Помимо этого «СПБ биржа» расширила перечень ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную торговую сессию, включив в него акции еще восьми компаний. В их числе оказались «Евротранс», ЛСР, МТС-банк, «Промомед», «Русагро»«Русснефть», «Газпромнефть» и «Всеинструменты.ру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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