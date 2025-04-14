«СПБ биржа» расширит количество ценных бумаг на торгах до 218
«СПБ биржа» объявила о допуске еще 31 ценной бумаги к основным торгам начиная с 18 апреля 2025 г. После обновления список российских ценных бумаг, доступных для торговли, увеличится до 218 наименований, сообщает торговая площадка.
Согласно данным биржи, 14 из вновь добавленных ценных бумаг будут доступны не только в основную, но и в вечернюю дополнительную торговую сессию. Среди компаний, чьи акции теперь можно будет приобрести, числятся такие игроки, как «Акрон», «Инарктика», «Башнефть», «Камаз» и ТМК.
Помимо этого «СПБ биржа» расширила перечень ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную торговую сессию, включив в него акции еще восьми компаний. В их числе оказались «Евротранс», ЛСР, МТС-банк, «Промомед», «Русагро», «Русснефть», «Газпромнефть» и «Всеинструменты.ру».
Это не первое расширение списка торгуемых инструментов в текущем году. Так, в начале апреля биржа уже дополнила листинг 15 новыми акциями, которые стали доступны для торгов в утреннюю дополнительную сессию.
31 марта стало известно, что убыток «СПБ биржи» по РСБУ сократился до 10,6 млн руб. Тогда как годом ранее показатель достигал 525,8 млн руб. Таким образом, убыток сократился почти в 49 раз.