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«СПБ биржа» расширит количество ценных бумаг на торгах до 218

Ведомости

«СПБ биржа» объявила о допуске еще 31 ценной бумаги к основным торгам начиная с 18 апреля 2025 г. После обновления список российских ценных бумаг, доступных для торговли, увеличится до 218 наименований, сообщает торговая площадка.

Согласно данным биржи, 14 из вновь добавленных ценных бумаг будут доступны не только в основную, но и в вечернюю дополнительную торговую сессию. Среди компаний, чьи акции теперь можно будет приобрести, числятся такие игроки, как «Акрон», «Инарктика», «Башнефть», «Камаз» и ТМК.

Помимо этого «СПБ биржа» расширила перечень ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную торговую сессию, включив в него акции еще восьми компаний. В их числе оказались «Евротранс», ЛСР, МТС-банк, «Промомед», «Русагро», «Русснефть», «Газпромнефть» и «Всеинструменты.ру».

Это не первое расширение списка торгуемых инструментов в текущем году. Так, в начале апреля биржа уже дополнила листинг 15 новыми акциями, которые стали доступны для торгов в утреннюю дополнительную сессию.

31 марта стало известно, что убыток «СПБ биржи» по РСБУ сократился до 10,6 млн руб. Тогда как годом ранее показатель достигал 525,8 млн руб. Таким образом, убыток сократился почти в 49 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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