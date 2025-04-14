«СПБ биржа» расширит количество ценных бумаг на торгах до 218

Согласно данным биржи, 14 из вновь добавленных ценных бумаг будут доступны не только в основную, но и в вечернюю дополнительную торговую сессию. Среди компаний, чьи акции теперь можно будет приобрести, числятся такие игроки, как «Акрон», «Инарктика», «Башнефть», «Камаз» и ТМК.