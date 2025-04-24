«Балчуг капитал» закрыла сделку по приобретению «дочки» Goldman Sachs в РФ

Подразделение Goldman Sachs работает в России с 2009 г. После начала спецоперации в феврале 2022 г. банк объявил о намерении свернуть свою деятельность в РФ. В марте того же года он начал переводить сотрудников московского офиса в Дубай, а также ликвидировать или продавать свои активы. Bloomberg отмечал, что Goldman Sachs стал первым крупным банком Уолл-стрит, который официально заявил о выходе с российского рынка.