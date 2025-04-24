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«Балчуг капитал» закрыла сделку по приобретению «дочки» Goldman Sachs в РФ

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Инвестиционная компания «Балчуг капитал» завершила сделку по приобретению российской «дочки» американского инвестиционного гиганта Goldman Sachs – ООО «Голдман Сакс Банк». Об этом свидетельствует отметка в ЕГРЮЛ.

Президент России Владимир Путин 31 января своим распоряжением разрешил ЗАО «Балчуг Капитал» выкупить 100% долей в уставном капитале ООО «Голдман Сакс Банк».

Подразделение Goldman Sachs работает в России с 2009 г. После начала спецоперации в феврале 2022 г. банк объявил о намерении свернуть свою деятельность в РФ. В марте того же года он начал переводить сотрудников московского офиса в Дубай, а также ликвидировать или продавать свои активы. Bloomberg отмечал, что Goldman Sachs стал первым крупным банком Уолл-стрит, который официально заявил о выходе с российского рынка.

На начало 2025 г. у российского банка действует только одна лицензия – банковская, позволяющая осуществлять операции со средствами в рублях и иностранной валюте без права привлечения средств физлиц.

2 апреля стало известно, что президент России также разрешил ЗАО «Балчуг капитал» провести ряд сделок с акциями российских ПАО, принадлежавших Goldman Sachs. Среди них — обыкновенные и привилегированные акции таких компаний, как ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», ПАО «Новатэк», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НЛМК», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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