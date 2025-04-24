«Балчуг капитал» закрыла сделку по приобретению «дочки» Goldman Sachs в РФ
Инвестиционная компания «Балчуг капитал» завершила сделку по приобретению российской «дочки» американского инвестиционного гиганта Goldman Sachs – ООО «Голдман Сакс Банк». Об этом свидетельствует отметка в ЕГРЮЛ.
Президент России Владимир Путин 31 января своим распоряжением разрешил ЗАО «Балчуг Капитал» выкупить 100% долей в уставном капитале ООО «Голдман Сакс Банк».
Подразделение Goldman Sachs работает в России с 2009 г. После начала спецоперации в феврале 2022 г. банк объявил о намерении свернуть свою деятельность в РФ. В марте того же года он начал переводить сотрудников московского офиса в Дубай, а также ликвидировать или продавать свои активы. Bloomberg отмечал, что Goldman Sachs стал первым крупным банком Уолл-стрит, который официально заявил о выходе с российского рынка.
На начало 2025 г. у российского банка действует только одна лицензия – банковская, позволяющая осуществлять операции со средствами в рублях и иностранной валюте без права привлечения средств физлиц.
2 апреля стало известно, что президент России также разрешил ЗАО «Балчуг капитал» провести ряд сделок с акциями российских ПАО, принадлежавших Goldman Sachs. Среди них — обыкновенные и привилегированные акции таких компаний, как ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», ПАО «Новатэк», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НЛМК», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть».