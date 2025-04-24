В работе сервисов Т-банка произошел сбой

5 апреля произошли сбои в работе Альфа-банка, Т-банка и Системы быстрых платежей (СБП). Тогда россияне больше всего жаловались на работу Альфа-банка. По состоянию на 12:55 мск о сбое за сутки сообщили более 24 000 пользователей. Тогда представитель Альфа-банка говорил «Ведомостям», что в работе кредитной организации нет сбоя. У ряда клиентов могли временно не проходить переводы, это связано с техническими работами.