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В работе сервисов Т-банка произошел сбой

Ведомости

В работе сервисов Т-банка зафиксирован сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

За час на его работу пожаловались более 5300 человек. О сбое сервиса заявили 40% пользователей, на неполадки в работе мобильного приложения указали 33%, сайта – 11%. Наибольшее число жалоб поступило от клиентов банка из Санкт-Петербурга, Тверской области, Москвы и Нижегородской области.

5 апреля произошли сбои в работе Альфа-банка, Т-банка и Системы быстрых платежей (СБП). Тогда россияне больше всего жаловались на работу Альфа-банка. По состоянию на 12:55 мск о сбое за сутки сообщили более 24 000 пользователей. Тогда представитель Альфа-банка говорил «Ведомостям», что в работе кредитной организации нет сбоя. У ряда клиентов могли временно не проходить переводы, это связано с техническими работами.

26 марта пользователи также заявили о неполадках в работе СБП. Кроме того, они обратили внимание на сбои в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», Альфа-банка, ВТБ, Т-банка, ВТБ и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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