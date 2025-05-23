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Максимальная ставка по вкладам без спецусловий снизилась до 21,5%

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На банковском рынке РФ среди 20 ведущих кредитных организаций по объему депозитов снизилась максимальная ставка по вкладам. Об этом свидетельствует мониторинг Финуслуг.

В анализе рассматривались вклады на сумму 100 000 руб. без особых условий, сроком на три, шесть и 12 месяцев.

Максимальная ставка по базовому вкладу без специальных условий уменьшилась с 22% до 21,5% на 23 мая. Такую ставку предлагают для трехмесячного вклада. Согласно индексу вкладов Финуслуг, средняя ставка по трехмесячным вкладам остается наивысшей и составляет 19,73%. В то же время для полугодовых вкладов она составляет 19,43%, а по годовым – 18,64%.

Снижение ставок по вкладам в российских банках происходит в условиях продолжающейся жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Финансовые учреждения, которые ранее предлагали высокие процентные ставки, пересматривают свои предложения в соответствии с текущими рыночными реалиями.

Ключевая ставка держится на уровне 21% с конца октября. На заседании 25 апреля Банк России снова сохранил ее на рекордном значении. Но ставки по вкладам уже далеки от пика второй декады декабря, когда максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по объемам вкладов граждан составляла 22,28%. Так, по данным ЦБ, уже во второй декаде апреля она снизилась до 20,04%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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