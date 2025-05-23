Максимальная ставка по вкладам без спецусловий снизилась до 21,5%
На банковском рынке РФ среди 20 ведущих кредитных организаций по объему депозитов снизилась максимальная ставка по вкладам. Об этом свидетельствует мониторинг Финуслуг.
В анализе рассматривались вклады на сумму 100 000 руб. без особых условий, сроком на три, шесть и 12 месяцев.
Максимальная ставка по базовому вкладу без специальных условий уменьшилась с 22% до 21,5% на 23 мая. Такую ставку предлагают для трехмесячного вклада. Согласно индексу вкладов Финуслуг, средняя ставка по трехмесячным вкладам остается наивысшей и составляет 19,73%. В то же время для полугодовых вкладов она составляет 19,43%, а по годовым – 18,64%.
Снижение ставок по вкладам в российских банках происходит в условиях продолжающейся жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Финансовые учреждения, которые ранее предлагали высокие процентные ставки, пересматривают свои предложения в соответствии с текущими рыночными реалиями.
Ключевая ставка держится на уровне 21% с конца октября. На заседании 25 апреля Банк России снова сохранил ее на рекордном значении. Но ставки по вкладам уже далеки от пика второй декады декабря, когда максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по объемам вкладов граждан составляла 22,28%. Так, по данным ЦБ, уже во второй декаде апреля она снизилась до 20,04%.