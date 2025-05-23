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ЦБ понизил официальный курс доллара до 79,71 рубля

Ведомости

ЦБ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,02 руб. до 79,71 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

В то же время курс евро был повышен на 0,32 руб., достигнув 90,52 руб. Курс юаня также вырос на 0,07 руб. и составил 11,08 руб.

21 мая официальный курс американской валюты впервые с мая 2023 г. опустился ниже отметки в 80 руб.

С конца декабря 2024 г. ЦБ устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Пояснялось, что такой подход нужен для точности и репрезентативности курсообразования.

14 мая эксперты сообщали, что спрос на иностранную валюту как на биржевом, так и на внебиржевом рынках достиг минимума в апреле. Всего на покупку валюты на внутреннем рынке направили 1,8 трлн руб. По мнению аналитиков, основным фактором укрепления рубля остается снижение спроса на иностранную валюту внутри страны при стабильном предложении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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