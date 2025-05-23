ЦБ понизил официальный курс доллара до 79,71 рубля
ЦБ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,02 руб. до 79,71 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
В то же время курс евро был повышен на 0,32 руб., достигнув 90,52 руб. Курс юаня также вырос на 0,07 руб. и составил 11,08 руб.
С конца декабря 2024 г. ЦБ устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Пояснялось, что такой подход нужен для точности и репрезентативности курсообразования.
14 мая эксперты сообщали, что спрос на иностранную валюту как на биржевом, так и на внебиржевом рынках достиг минимума в апреле. Всего на покупку валюты на внутреннем рынке направили 1,8 трлн руб. По мнению аналитиков, основным фактором укрепления рубля остается снижение спроса на иностранную валюту внутри страны при стабильном предложении.