ЦБ понизил официальный курс доллара до 79,71 рубля

14 мая эксперты сообщали, что спрос на иностранную валюту как на биржевом, так и на внебиржевом рынках достиг минимума в апреле. Всего на покупку валюты на внутреннем рынке направили 1,8 трлн руб. По мнению аналитиков, основным фактором укрепления рубля остается снижение спроса на иностранную валюту внутри страны при стабильном предложении.