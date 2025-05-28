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Центробанк понизил курс доллара на 29 мая до 79,6 рубля

Ведомости

Центральный банк России понизил официальный курс доллара до 79,6 руб., что на 0,01 руб. ниже прошлого показателя. Это следует из данных регулятора.

Курс евро упал на 0,56 руб. до 90,3 руб. Курс юаня понизился на 0,51 руб. и составил 11,0 руб.

С конца декабря 2024 г. Банк России устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это необходимо для точности и репрезентативности курсообразования.

С начала 2025 г. курс доллара к рублю ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах российской и украинской делегаций или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс может достичь 76–77 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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