Центробанк понизил курс доллара на 29 мая до 79,6 рубля
Центральный банк России понизил официальный курс доллара до 79,6 руб., что на 0,01 руб. ниже прошлого показателя. Это следует из данных регулятора.
Курс евро упал на 0,56 руб. до 90,3 руб. Курс юаня понизился на 0,51 руб. и составил 11,0 руб.
С конца декабря 2024 г. Банк России устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это необходимо для точности и репрезентативности курсообразования.
С начала 2025 г. курс доллара к рублю ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах российской и украинской делегаций или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс может достичь 76–77 руб./$.