Центробанк понизил курс доллара на 29 мая до 79,6 рубля

С начала 2025 г. курс доллара к рублю ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах российской и украинской делегаций или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс может достичь 76–77 руб./$.