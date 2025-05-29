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Банк России изменит подход к планированию проверок участников рынка

Ведомости

Банк России предложил отказаться от трехлетней периодичности проверок поднадзорных организаций, включая банки, НПФ, страховщиков, профучастников рынка ценных бумаг, операторов платежных систем, бюро кредитных историй и организаторов торговли. Об этом говорится в опубликованном проекте изменений.

Согласно новой модели, проверки будут проводиться исходя из надзорной потребности и анализа информации об их деятельности. Таким образом, ЦБ полностью перейдет к риск-ориентированному подходу при планировании проверок.

Регулятор считает, что это позволит снизить административную нагрузку на добросовестных участников рынка.

Публичное обсуждение предложений по изменениям будет проходить с 29 мая по 11 июня. Заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения к инициативе регулятора.

27 мая сообщалось, что Банк России доработал концепцию регулирования вложений банков в непрофильные активы. Согласно новым правилам, к таким активам будет применяться риск-чувствительный лимит (РЧЛ), рассчитываемый в процентах от капитала банка. Если объем инвестиций в непрофильные активы превысит установленный порог, «излишек» будет вычитаться из капитала. Вводить РЧЛ регулятор планирует с 1 октября 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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