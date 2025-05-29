Банк России изменит подход к планированию проверок участников рынка
Банк России предложил отказаться от трехлетней периодичности проверок поднадзорных организаций, включая банки, НПФ, страховщиков, профучастников рынка ценных бумаг, операторов платежных систем, бюро кредитных историй и организаторов торговли. Об этом говорится в опубликованном проекте изменений.
Согласно новой модели, проверки будут проводиться исходя из надзорной потребности и анализа информации об их деятельности. Таким образом, ЦБ полностью перейдет к риск-ориентированному подходу при планировании проверок.
Регулятор считает, что это позволит снизить административную нагрузку на добросовестных участников рынка.
Публичное обсуждение предложений по изменениям будет проходить с 29 мая по 11 июня. Заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения к инициативе регулятора.
27 мая сообщалось, что Банк России доработал концепцию регулирования вложений банков в непрофильные активы. Согласно новым правилам, к таким активам будет применяться риск-чувствительный лимит (РЧЛ), рассчитываемый в процентах от капитала банка. Если объем инвестиций в непрофильные активы превысит установленный порог, «излишек» будет вычитаться из капитала. Вводить РЧЛ регулятор планирует с 1 октября 2026 г.