Банк России изменит подход к планированию проверок участников рынка

27 мая сообщалось, что Банк России доработал концепцию регулирования вложений банков в непрофильные активы. Согласно новым правилам, к таким активам будет применяться риск-чувствительный лимит (РЧЛ), рассчитываемый в процентах от капитала банка. Если объем инвестиций в непрофильные активы превысит установленный порог, «излишек» будет вычитаться из капитала. Вводить РЧЛ регулятор планирует с 1 октября 2026 г.