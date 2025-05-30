ЦБ может обновить банкноты в 100 рублей с учетом новых регионов
Центральный банк планирует обновить дизайн сторублевой купюры, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») в Telegram-канале.
«Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 руб. выпуска 2023 г. и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 руб. предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 руб.», – говорится опубликованном ответе на предложение Гусева в ЦБ.
На карту России, изображенную на купюре, могут добавить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Такой подход к дизайну серии покажет уважение к жителям этих областей и к общей истории, заявил Гусев.
Банкноты будут заменять по мере износа постепенно, уточнил Гусев.
В октябре 2023 г. Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков и поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского кремля.