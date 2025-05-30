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ЦБ может обновить банкноты в 100 рублей с учетом новых регионов

Ведомости

Центральный банк планирует обновить дизайн сторублевой купюры, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») в Telegram-канале.

«Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 руб. выпуска 2023 г. и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 руб. предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 руб.», – говорится опубликованном ответе на предложение Гусева в ЦБ.

На карту России, изображенную на купюре, могут добавить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Такой подход к дизайну серии покажет уважение к жителям этих областей и к общей истории, заявил Гусев.

Банкноты будут заменять по мере износа постепенно, уточнил Гусев.

В октябре 2023 г. Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков и поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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