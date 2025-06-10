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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в мае составила 140,6 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в мае составила 140,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 133,4 млрд руб. Это следует из данных на сайте банка.

В мае банк также нарастил розничное кредитование по РСБУ на 0,7%, в апреле оно равнялось 0,3%. Корпоративный кредитный портфель компании вырос на 0,9% без учета валютной переоценки и составил 27,4 трлн руб.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что за первые пять месяца 2025 г. чистая прибыль компании выросла на 8,7% год году до 682,9 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,3%.

В I квартале 2025 г. Сбербанк нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 9,7% до 436,1 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 9,9% г/г, составив 20,4 руб. Рентабельность капитала за первые три месяца текущего года составила 24,4%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 70 б. п. и составил 14% на конец марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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