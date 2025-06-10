Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в мае составила 140,6 млрд рублей

В I квартале 2025 г. Сбербанк нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 9,7% до 436,1 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 9,9% г/г, составив 20,4 руб. Рентабельность капитала за первые три месяца текущего года составила 24,4%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 70 б. п. и составил 14% на конец марта 2025 г.