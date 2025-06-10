Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в мае составила 140,6 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в мае составила 140,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 133,4 млрд руб. Это следует из данных на сайте банка.
В мае банк также нарастил розничное кредитование по РСБУ на 0,7%, в апреле оно равнялось 0,3%. Корпоративный кредитный портфель компании вырос на 0,9% без учета валютной переоценки и составил 27,4 трлн руб.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что за первые пять месяца 2025 г. чистая прибыль компании выросла на 8,7% год году до 682,9 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,3%.
В I квартале 2025 г. Сбербанк нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 9,7% до 436,1 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 9,9% г/г, составив 20,4 руб. Рентабельность капитала за первые три месяца текущего года составила 24,4%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 70 б. п. и составил 14% на конец марта 2025 г.