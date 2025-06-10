Банк Дом.РФ сообщил о создании блока корпоративно-инвестиционного бизнеса
Банк Дом.РФ объявил о создании блока корпоративно-инвестиционного бизнеса, который займется развитием финансовых продуктов для клиентов.
В структуру блока войдут отраслевой бизнес, включая туризм, коммерческую недвижимость, ГЧП и инфраструктуру, а также структурное финансирование с развитием инвестиционных финансовых инструментов и корпоративные продукты, в том числе гарантии.
Руководителем нового блока назначен старший вице-президент банка Дом.РФ Александр Аксаков, который будет совмещать эту должность с ролью управляющего директора Дом.РФ.
По словам председателя правления Дом.РФ Максима Грицкевича, стратегия банка предполагает не только кредитование строительной отрасли, но и активное развитие финансовых продуктов для крупного бизнеса в различных секторах экономики.
«Создание отдельного корпоративно-инвестиционного блока – это важный шаг в трансформации банка», – отметил Грицкевич.
В конце мая президент России Владимир Путин разрешил провести IPO компании Дом.РФ с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. В настоящее время 100% акций института развития находятся под контролем Росимущества. Речи о полноценной приватизации не идет, так как государство сохранит контрольный пакет.