Банк Дом.РФ сообщил о создании блока корпоративно-инвестиционного бизнеса

В конце мая президент России Владимир Путин разрешил провести IPO компании Дом.РФ с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. В настоящее время 100% акций института развития находятся под контролем Росимущества. Речи о полноценной приватизации не идет, так как государство сохранит контрольный пакет.