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Банк Дом.РФ сообщил о создании блока корпоративно-инвестиционного бизнеса

Ведомости

Банк Дом.РФ объявил о создании блока корпоративно-инвестиционного бизнеса, который займется развитием финансовых продуктов для клиентов.

В структуру блока войдут отраслевой бизнес, включая туризм, коммерческую недвижимость, ГЧП и инфраструктуру, а также структурное финансирование с развитием инвестиционных финансовых инструментов и корпоративные продукты, в том числе гарантии.

Руководителем нового блока назначен старший вице-президент банка Дом.РФ Александр Аксаков, который будет совмещать эту должность с ролью управляющего директора Дом.РФ.

По словам председателя правления Дом.РФ Максима Грицкевича, стратегия банка предполагает не только кредитование строительной отрасли, но и активное развитие финансовых продуктов для крупного бизнеса в различных секторах экономики.

«Создание отдельного корпоративно-инвестиционного блока – это важный шаг в трансформации банка», – отметил Грицкевич.

В конце мая президент России Владимир Путин разрешил провести IPO компании Дом.РФ с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. В настоящее время 100% акций института развития находятся под контролем Росимущества. Речи о полноценной приватизации не идет, так как государство сохранит контрольный пакет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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