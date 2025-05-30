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Путин разрешил провести IPO Дом.РФ

Государство сохранит не менее 50% и одной акции
Ведомости

Президент России Владимир Путин разрешил провести IPO компании Дом.РФ с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. Об этом говорится в опубликованном указе. Документ вступает в силу со дня его подписания.

На данный момент 100% акций института развития находятся под контролем Росимущества. Полноценной приватизации не планируется, так как государство сохранит контрольный пакет.

20 мая заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что IPO госкорпорации может состояться в ноябре 2025 г. По его словам, Дом.РФ активно сотрудничает с инвестбанками для подготовки к размещению. В рамках первого этапа власти намерены продать от 5% акций компании. Также Моисеев отметил, что правительство одобрило внедрение системы мотивации для менеджмента и независимых директоров компании.

10 февраля глава Дом.РФ Виталий Мутко заявлял, что выход компании на биржу возможен в конце 2025 г. при благоприятной рыночной конъюнктуре. По его словам, необходимый законодательный фундамент для проведения IPO уже принят. Мутко отмечал, что Дом.РФ планирует привлечь 15-20 млрд руб. на свое развитие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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