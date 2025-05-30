Путин разрешил провести IPO Дом.РФ

Путин разрешил провести IPO Дом.РФГосударство сохранит не менее 50% и одной акции
На данный момент 100% акций института развития находятся под контролем Росимущества. Полноценной приватизации не планируется, так как государство сохранит контрольный пакет.
20 мая заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что IPO госкорпорации может состояться в ноябре 2025 г. По его словам, Дом.РФ активно сотрудничает с инвестбанками для подготовки к размещению. В рамках первого этапа власти намерены продать от 5% акций компании. Также Моисеев отметил, что правительство одобрило внедрение системы мотивации для менеджмента и независимых директоров компании.
10 февраля глава Дом.РФ Виталий Мутко заявлял, что выход компании на биржу возможен в конце 2025 г. при благоприятной рыночной конъюнктуре. По его словам, необходимый законодательный фундамент для проведения IPO уже принят. Мутко отмечал, что Дом.РФ планирует привлечь 15-20 млрд руб. на свое развитие.