Путин разрешил провести IPO Дом.РФ

20 мая заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что IPO госкорпорации может состояться в ноябре 2025 г. По его словам, Дом.РФ активно сотрудничает с инвестбанками для подготовки к размещению. В рамках первого этапа власти намерены продать от 5% акций компании. Также Моисеев отметил, что правительство одобрило внедрение системы мотивации для менеджмента и независимых директоров компании.