ЦБ продлил на полгода возможность размещения субордов с плавающей ставкой
Банк России продлил действие меры, разрешающей банкам размещать субординированные инструменты с плавающей процентной ставкой, до конца 2025 г. Как сообщается на сайте регулятора, решение принято советом директоров.
Мера позволяет устанавливать доходность таких инструментов на уровне ключевой ставки плюс 5 п. п. Она была введена в ответ на запрос банков, которые в условиях ужесточения денежно-кредитной политики осенью 2024 г. столкнулись с ограничениями по доходности субордов. До послаблений максимальная ставка по рублевым субординированным займам, в том числе облигациям, была зафиксирована на уровне 15%, как предписано положением Банка России №646-П.
Для субордов с фиксированной ставкой этот лимит сохраняется. Однако по инструментам с плавающей доходностью с конца 2024 г. действует временное правило: ставка может быть выше, но не превышать ключевую на более чем 5 п. п.
В Банке России поясняли, что субординированные инструменты становятся интересными для инвесторов только при доходности, превышающей ставки по вкладам. Сейчас депозиты привлекаются в диапазоне от ключевой ставки минус 2 п. п. до ключевой плюс 3 п. п., в то время как субординированный долг несет повышенные риски и не подпадает под защиту системы страхования вкладов.
Изначально мера была установлена до 30 июня 2025 г. Теперь она будет действовать до 31 декабря.
Пока что единственный банк, который решил запустить этот механизм – это ВТБ. 20 июня ВТБ раскрыл итоги голосования за рублификацию валютных субордов. Оказалось, что только 43,5% держателей восьми выпусков проголосовали «за». А требуемый кворум в 75% голосов «за» был достигнут только по одному выпуску – СУБ Т1-2 объемом 190 млн евро.