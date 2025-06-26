ЦБ продлил на полгода возможность размещения субордов с плавающей ставкой

Мера позволяет устанавливать доходность таких инструментов на уровне ключевой ставки плюс 5 п. п. Она была введена в ответ на запрос банков, которые в условиях ужесточения денежно-кредитной политики осенью 2024 г. столкнулись с ограничениями по доходности субордов. До послаблений максимальная ставка по рублевым субординированным займам, в том числе облигациям, была зафиксирована на уровне 15%, как предписано положением Банка России №646-П.