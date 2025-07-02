«Сбер» анонсировал возможность оплаты по биометрии с 14 лет

По его словам, потенциально воспользоваться услугой могут более 6,5 млн граждан России в возрасте от 14 до 17 лет. Исследования «Сбера» показали, что свыше половины всех несовершеннолетних пользователей сервисов оплаты каждый день применяют бесконтактные способы, включая платежные стикеры, которые можно наклеивать на телефон.