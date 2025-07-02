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«Сбер» анонсировал возможность оплаты по биометрии с 14 лет

Ведомости

«Сбер» планирует запустить возможность оплаты по биометрии для россиян старше 14 лет до конца недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя ПАО «Сбербанк» Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России 2025.

По его словам, потенциально воспользоваться услугой могут более 6,5 млн граждан России в возрасте от 14 до 17 лет. Исследования «Сбера» показали, что свыше половины всех несовершеннолетних пользователей сервисов оплаты каждый день применяют бесконтактные способы, включая платежные стикеры, которые можно наклеивать на телефон.

Биометрия является самым инновационным сервисом оплаты, при котором не требуется использование карты или смартфона. Метод также минимизирует риск мошенничества и кражи личных данных, обратили внимание в «Сбере». Воспользоваться оплатой по биометрии могут не только клиенты «Сбера», но и других банков с помощью идентификации по «Сбер ID».

В настоящее время основными пользователями сервиса являются люди от 25 до 44 лет (56%), от 45 до 64 (31%), от 22 до 24 и старше 65 лет (по 5%).

27 июня «Ведомости» писали, что, согласно финальной редакции законопроекта Минэкономразвития о платформенной экономике, маркетплейсам разрешат продавать товары с возрастными ограничениями при условии подтверждения возраста покупателя через биометрию. Речь ведется об энергетиках, пиротехнике, книгах 18+ и т. п., но не об алкоголе и табаке.

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