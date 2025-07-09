Банк России оставил курс доллара почти без изменений и понизил курс евро
Центробанк повысил курс доллара на 10 июля на незначительные 0,0045 руб. – до 78,17 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс евро понизился на 0,55 руб. – до 91,42 руб. Колебания юаня минимальны – 10,85 руб. (-0,01 руб.).
С декабря 2024 г. Центробанк рассчитывает курсы валют к рублю, опираясь на объединенные данные биржевого и внебиржевого сегментов рынка.
3 июля аналитики представили обновленные прогнозы по курсу доллара на 2025 г., которые оказались более оптимистичными. Согласно оценкам таких компаний, как «Альфа-капитал», «Т-инвестиции», ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, «Цифра брокера», «Финам» и БКС, разброс прогнозов сократился на 10 руб. Теперь ожидаемый диапазон составляет 85–100 руб./$., тогда как до этого он находился в пределах 95–110 руб./$.
С 10 июля ЦБ расширит список валют, для которых устанавливается курс рубля. Среди них – така, бахрейнский динар, боливиано, кубинское песо, кьят, тугрик, найра и другие.