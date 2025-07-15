ЦБ: траектория ставки будет определяться скоростью снижения инфляции

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе регулятора сообщил, что в ходе заседания Банка России в июле участники мероприятия рассмотрят снижение ключевой ставки шагом не менее чем на 1 процентный пункт (п. п.). Он отметил, что в связи с ускорением замедления инфляции меньший шаг рассматриваться не будет. По его мнению, такие предложения (от 100 б. п.) «будут лежать на столе».