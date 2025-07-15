ЦБ: траектория ставки будет определяться скоростью снижения инфляции
Банк России будет определять траекторию изменения ключевой ставки в зависимости от скорости снижения инфляции в РФ. Об этом говорится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».
Среди определяющих факторов также отметили инфляционные ожидания и баланс рисков для достижения цели по инфляции в следующем году.
Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе регулятора сообщил, что в ходе заседания Банка России в июле участники мероприятия рассмотрят снижение ключевой ставки шагом не менее чем на 1 процентный пункт (п. п.). Он отметил, что в связи с ускорением замедления инфляции меньший шаг рассматриваться не будет. По его мнению, такие предложения (от 100 б. п.) «будут лежать на столе».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 3 июля заявила, что ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что замедление инфляции быстрее ожиданий и охлаждение экономики могут вынудить ЦБ понизить ставку на 1–3 п. п. на заседании 25 июля. Проинфляционными рисками они считают геополитические события, нестабильность курса рубля и жесткий рынок труда – эти факторы могут, напротив, потребовать от ЦБ осторожности в принятии решения.