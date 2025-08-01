ЦБ незначительно повысил курс доллара на 2 августа
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 2 августа на уровне 80,33 руб. Это на 0,1 руб. больше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс евро снизился на 0,17 руб. до 91,7 руб. Курс юаня сократился на 0,29 руб. и достиг 11,09 руб.
25 июля совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 200 б. п. до 18% годовых. Дальнейшие решения будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, указал регулятор.
31 июля ВТБ скорректировал прогноз по курсу доллара на конец текущего года. Новый диапазон ожиданий составляет 86–90 руб. вместо ранее прогнозируемых 100 руб. Первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов уточнил, что финансовая организация ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России.