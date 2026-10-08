Греф: ЦБ уже начал цикл снижения ставки
Ключевая ставка Центробанка уже начала цикл снижения, заявил глава «Сбера» Герман Греф на инвестиционном форуме «Настоящее – будущее».
«Спасибо Центральному банку, он нас всех научил. Большая школа была пройдена. Все понимают разницу между номинальной и реальной ставкой», – сказал он.
Греф говорил, что ключевая ставка к концу 2026 г. может достичь показателей в 13–13,5%. Об этом он заявил 4 сентября в интервью ИС «Вести». Глава Сбербанка отмечал, что снижать реальную ставку необходимо с тем, чтобы создавать новые пространства и возможности для бизнеса.
В действующем базовом прогнозе ЦБ средняя ключевая ставка в 2027 г. ожидается на уровне 10,5–12,5% против 14,5–14,6% в 2026 г. Еще в апреле регулятор прогнозировал на следующий год ставку в 8–10%.