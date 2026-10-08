Греф: ЦБ уже начал цикл снижения ставки

Греф говорил, что ключевая ставка к концу 2026 г. может достичь показателей в 13–13,5%. Об этом он заявил 4 сентября в интервью ИС «Вести». Глава Сбербанка отмечал, что снижать реальную ставку необходимо с тем, чтобы создавать новые пространства и возможности для бизнеса.